Un histórico de River liquidó a Quintero: "Dejó de ser profesional"

Leonardo Astrada, uno de los futbolistas más ganadores de la historia del club, apuntó contra el colombiano después de que pidiera una semana de licencia y tuviera declaraciones bombas.
Leonardo Astrada, multicampeón como jugador en River, liquidó a Juan Fernando Quintero después de que se pidiera una semana de licencia por motivos personales y tuvieras declaraciones bombas contra Eduardo Coudet, a quien señaló que "no me tiene como prioridad" y le remarcó que "en la final jugué cinco minutos".
Astrada, quien fue capitán y referente de River durante los años 90' y 2000' dejando un gran legado, expresó: “Juanfer dejó de ser profesional porque se tendría que haber presentado. Corresponde presentarte y entrenar con tus compañeros, después la salida la peleas desde adentro”.
“Juanfer hace 16 o 17 días que terminó el Mundial, seamos serios. Hay jugadores como Montiel y Otamendi que recién están llegando y se ponen a disposición para jugar el fin de semana. Él se tenía que haber tomado la semana de vacaciones como corresponde, y después ponerse a disposición, no es si me necesitan que me llamen, no es así”, agregó en declaraciones en el canal ESPN.
Por otro lado, el ídolo de River se refirió a desencuentros entre el futbolista y Coudet, y aseguró: “Después si el Chacho lo quiere, no lo quiere, si lo va a poner, no lo va a poner, ya es un tema de ellos, pero uno tiene que ser profesional. Juanfer habló con el Chacho antes de irse y había una fecha pactada, por eso dice, ‘viene el jueves’. Después lo llama al presidente por atrás, sin hablar con el técnico, y le pide una semana más por un tema personal. Que por ahí es familiar y le corresponde, en eso no me meto, pero llamalo al entrenador también”.
Quintero participó del Mundial 2026 con su selección, que cayó en octavos de final contra Suiza por penales, el pasado 7 de julio. Desde entonces, Juanfer no volvió: actualmente se entrena en Miami con el preparador físico Julio César Murillo y el club lo licenció hasta fin de mes, por cuestiones personales. A su vez, todo indica que pronto viajará a Medellín, Colombia.
"Me dieron unos días de más por situaciones personales. No me gusta hablarlo, es de mi familia. A raíz de eso, esperando la mejor decisión. Las personas que me representan lo están haciendo", explicó el colombiano en ESPN y agregó sobre su relación con Coudet: "Siempre he acatado las normas y he respetado las decisiones. Con el Chacho no tuve la mejor continuidad. En la final jugué 5 minutos. Todo está claro. Acá no hay misterios: son formas en las que juega y sus conceptos futbolísticos. Yo, como se lo dije una vez, voy a respetar las decisiones que toma".
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