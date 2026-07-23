Un histórico de River liquidó a Quintero: "Dejó de ser profesional"

Quintero participó del Mundial 2026 con su selección, que cayó en octavos de final contra Suiza por penales, el pasado 7 de julio. Desde entonces, Juanfer no volvió: actualmente se entrena en Miami con el preparador físico Julio César Murillo y el club lo licenció hasta fin de mes, por cuestiones personales. A su vez, todo indica que pronto viajará a Medellín, Colombia.

"Me dieron unos días de más por situaciones personales. No me gusta hablarlo, es de mi familia. A raíz de eso, esperando la mejor decisión. Las personas que me representan lo están haciendo", explicó el colombiano en ESPN y agregó sobre su relación con Coudet: "Siempre he acatado las normas y he respetado las decisiones. Con el Chacho no tuve la mejor continuidad. En la final jugué 5 minutos. Todo está claro. Acá no hay misterios: son formas en las que juega y sus conceptos futbolísticos. Yo, como se lo dije una vez, voy a respetar las decisiones que toma".