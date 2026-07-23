Otamendi inició su historia con River: entrenó con el plantel y se acerca su debut

Tras disputar la final del Mundial con la Selección, el flamante refuerzo trabajó a la par de sus compañeros en el River Camp y podría tener su estreno este sábado contra Barracas en el Monumental.
Nicolás Otamendi tuvo este jueves su primera práctica en River Camp luego de convertirse en refuerzo del Millonario. El defensor, que hace apenas unos días disputó la final del Mundial con la Selección Argentina, se entrenó con normalidad junto al resto del plantel y podría debutar este sábado frente a Barracas Central en el estadio Monumental. Gonzalo Montiel también trabajó a la par y ambos se perfilan para integrar el equipo titular.
Eduardo Coudet suma así a dos futbolistas de jerarquía para intentar en el estreno en el Torneo Clausura dejar atrás la eliminación en la Copa Argentina frente a Aldosivi. La idea del entrenador es que Otamendi y Montiel compartan la defensa con Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña, mientras que el resto del equipo se definirá en las próximas horas.
Otamendi llegó a River tras cerrar una extensa etapa en Benfica, donde disputó 49 partidos durante la última temporada. José Mourinho, exentrenador del conjunto portugués, intentó convencerlo de continuar en el club, pero el defensor decidió no renovar su contrato para regresar al fútbol argentino.
El zaguero también viene de tener participación en el Mundial 2026 con la Selección Argentina, incluyendo minutos en la final frente a España, cuando ingresó por el lesionado Lisandro Martínez. Ahora buscará trasladar esa experiencia a un River que afronta un semestre con múltiples objetivos.
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