Otamendi inició su historia con River: entrenó con el plantel y se acerca su debut

Tras disputar la final del Mundial con la Selección, el flamante refuerzo trabajó a la par de sus compañeros en el River Camp y podría tener su estreno este sábado contra Barracas en el Monumental.

Nicolás Otamendi tuvo este jueves su primera práctica en River Camp luego de convertirse en refuerzo del Millonario. El defensor, que hace apenas unos días disputó la final del Mundial con la Selección Argentina, se entrenó con normalidad junto al resto del plantel y podría debutar este sábado frente a Barracas Central en el estadio Monumental. Gonzalo Montiel también trabajó a la par y ambos se perfilan para integrar el equipo titular.