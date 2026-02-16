Triunfo agónico de Atlanta a Quilmes en el arranque de la Primera Nacional

El equipo dirigido por Matías Bardon logró en el final un triunfo merecido porque fue superior a Quilmes, que se estaba llevando un puntazo de visitante gracias a la solidez de Gonzalo Marinelli, quien se formó en River y bajó a la Segunda División convencido por el proyecto del Cervecero después de ganar la Copa Argentina con Independiente Rivadavia.

Marinelli estaba siendo la figura del partido: le paró dos remates a Lautaro Fedele y uno a Jeremías Rodríguez Puch. La defensa del visitante fue superada por el ataque local pero el arquero se lució una y otra vez para mantener en partido a su equipo, aunque al final Quintana logró vencer su resistencia.

Ahora, el Bohemio buscará seguir por el sendero ganador este sábado, desde las 17, ante Colegiales de visitante. Por su parte, el Cervecero recibirá el mismo día, a partir de las 20, a Midland en busca de la recuperación del traspié en el debut en el campeonato.

Todos los resultados de la primera jornada de la Primera Nacional

San Miguel 1-0 Central Norte

Atlético Rafaela 0-0 Almagro

Godoy Cruz 1-1 Bolívar

Gimnasia y Tiro 2-1 Colegiales

All Boys 2-1 Mitre

Morón 1-1 Defensores de Belgrano

San Telmo 0-2 Ferro

Acassuso 2-0 Chaco For Ever

Agropecuario 2-1 Maipú

Tristán Suárez 0-0 Temperley

Colón 2-1 Deportivo Madryn

Guemes 0-1 Nueva Chicago

Chacarita 1-1 San Martín (SJ)

Los Andes 0-0 Almirante Brown

Racing (CBA) 1-0 Estudiantes (BA)

San Martín (T) 0-0 Patronato

Atlanta 1-0 Quilmes

Gimnasia de Jujuy 2-1 Midland