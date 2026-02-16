Triunfo agónico de Atlanta a Quilmes en el arranque de la Primera Nacional

El Bohemio superó 1 a 0 al Cervecero con un gol de Alejandro Quintana en tiempo de descuento y comenzó el campeonato sumando de a tres en Villa Crespo.
Atlanta venció 1 a 0 a Quilmes de manera agónica en Villa Crespo en la primera fecha de la Primera Nacional. El Bohemio comenzó el campeonato sumando de a tres de local gracias a una genialidad de Ignacio Rodríguez (delantero a préstamo desde Boca) en una baldosa dentro del área y la fuerte definición de Alejandro Quintana.
El equipo dirigido por Matías Bardon logró en el final un triunfo merecido porque fue superior a Quilmes, que se estaba llevando un puntazo de visitante gracias a la solidez de Gonzalo Marinelli, quien se formó en River y bajó a la Segunda División convencido por el proyecto del Cervecero después de ganar la Copa Argentina con Independiente Rivadavia.
Marinelli estaba siendo la figura del partido: le paró dos remates a Lautaro Fedele y uno a Jeremías Rodríguez Puch. La defensa del visitante fue superada por el ataque local pero el arquero se lució una y otra vez para mantener en partido a su equipo, aunque al final Quintana logró vencer su resistencia.
Ahora, el Bohemio buscará seguir por el sendero ganador este sábado, desde las 17, ante Colegiales de visitante. Por su parte, el Cervecero recibirá el mismo día, a partir de las 20, a Midland en busca de la recuperación del traspié en el debut en el campeonato.
San Miguel 1-0 Central Norte
Atlético Rafaela 0-0 Almagro
Godoy Cruz 1-1 Bolívar
Gimnasia y Tiro 2-1 Colegiales
All Boys 2-1 Mitre
Morón 1-1 Defensores de Belgrano
San Telmo 0-2 Ferro
Acassuso 2-0 Chaco For Ever
Agropecuario 2-1 Maipú
Tristán Suárez 0-0 Temperley
Colón 2-1 Deportivo Madryn
Guemes 0-1 Nueva Chicago
Chacarita 1-1 San Martín (SJ)
Los Andes 0-0 Almirante Brown
Racing (CBA) 1-0 Estudiantes (BA)
San Martín (T) 0-0 Patronato
Atlanta 1-0 Quilmes
Gimnasia de Jujuy 2-1 Midland
