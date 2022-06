River: incertidumbre por la situación de Borja

La institución de Núñez ofertó tres millones y medio de dólares a Junior para quedarse con el delantero y, además, se comprometió a hacerse cargo de la deuda que mantiene el equipo de Barranquilla con Palmeiras, de dos millones de la divisa norteamericana en dos cuotas más un millón más adicional, lo que sería una transacción de 6,5 millones.

La nueva propuesta de River surgió luego de que la negociación que estaba encaminada se estancara por la deuda que mantienen la institución de Colombia con la de Brasil y esto llevó a que el futbolista de 29 años se presente con su actual equipo a realizar la pretemporada.

Ante este panorama, el que se refirió a la posible transferencia fue Real, entrenador de Junior: "No es un secreto que se estuvo hablando entre los clubes, pero hay un tema de una negociación que está un poco trabada. Hablé con Miguel y está con la mejor predisposición para entrenarse a la par del grupo".

Pese a que se mostró conforme con la actitud de Borja, el entrenador le marcó la cancha y le recomendó que aclare su situación lo antes posible: "Lo mejor para el jugador sería que, por una cosa o la otra, se decida su futuro porque la incertidumbre no es buena".

"Me manifestó que si se tiene que quedar porque no se llega a dar la operación, será muy feliz acá también. No es que lo tomaría como una frustración. Hay que ver cómo se desarrolla todo, es hincha del club y si se tuviera que quedarse lo hará con mucho gusto", finalizó.

Sin embargo, una fuerte cercana a la institución de Núñez dejó trascender que la operación está muy cerca de concretarse, que solo faltan detalles.