River recaudó una cifra récord: qué objetos subastaron y por cuánto fueron comprados

River recaudó 1.101.667.610 de pesos en su Cena Anual Solidaria con los que buscarán apoyar programas educativos, deportivos y sociales en todo el país. El evento, que se llevó a cabo este lunes a la noche en el Hotel Hilton de Puerto Madero, tuvo la presencia de Marcelo Gallardo, dirigentes, jugadores, famosos, empresarios y personalidades de todos los ámbitos. A continuación, los objetos que se subastaron y por cuánto fueron comprados.
Unas de las grandes novedades fue el "Kit Mastantuono": la pelota autografiada de su golazo a Boca de tiro libre en su último superclásico y la camiseta del CARP que usó vs. Talleres en el Monumental. Se terminó vendiendo en $55.000.000 habiendo empezado la base con $5.000.000.
A su vez, se recaudó 34.000.000 por un mega pack: la oportunidad de pisar el Monumental en el entretiempo de un partido de la Liga Profesional y tratar de meter un gol desde la mitad de la cancha, los guantes de Armani y Ledesma y las casacas de Bustos y Casco.
Después, el Kit Enzo Pérez (botines, pelota y un banderín) sumó $30.000.000, jugar un partido en una de las canchas auxiliares del River Camp sumó $60.000.000 y el premio más deseado lo presentó, como no podía ser de otra manera, Marcelo Gallardo.
Se trata del viaje para cuatro personas a San Pablo para acompañar al plantel en la revancha de cuartos de la Copa frente a Palmeiras fue vendido en $80.000.000. "Ganamos", aseguró el Muñeco al ser consultado sobre la serie, lo que alimentó la ilusión de todos los presentes.
La Fundación River tuvo una noche histórica, recaudando la cifra récord de 1.101.667.610 de pesos. Fue la doceava edición del club, que fue denominada "Grandeza es estar donde hay que estar y hacer lo que hay que hacer".
