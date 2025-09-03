El campeón de Copa Libertadores con River que se fue libre a un club de Turquía

Kranevitter, quien tenía contrato vigente hasta el 31 de diciembre, acordó con la dirigencia de River su desvinculación ante la falta de minutos y oportunidades. Su regreso a la institución se vio afectado después de una dura lesión en el tobillo derecho durante su primera presentación ante La Calera en un partido amistoso y una serie de lesiones musculares.

El mediocampista apenas jugó 2.364 minutos en 54 partidos en total durante su segundo paso por el club, con un saldo de 314 minutos en ocho partidos en lo que va de 2025. Esta escasa participación terminó por convencer a las partes de buscar una salida anticipada.

image

El futuro del mediocampista tucumano estará en el Fatih Karagümrük SK, conjunto que milita en la Superliga de Turquía. El plantel, que no cuenta con otros argentinos, tiene entre sus filas a los sudamericanos Enzo Roco (defensor central chileno) y Serginho (extremo izquierdo brasileño), quienes serán sus nuevos compañeros de equipo.

El equipo turco comenzó el campeonato con un triunfo y dos derrotas: en su último duelo superó 2-1 a Antalyaspor y antes cayó 3-0 frente a Galatasaray y 2-0 ante Goztepe. Con un partido menos, el Fatih Karagümrük SK se ubica en la duodécima posición de la tabla, a nueve unidades del líder Galatasaray. Su próxima presentación será el 14 de septiembre, cuando recibirá a Kasimpasa, luego del parate por la Fecha FIFA.

Kranevitter fue uno de los jugadores de los tantos que limpió Gallardo. ¿Qué fue de los otros? En los últimos días, Matías Rojas se fue al Portland Timbers de la Major League Soccer, Santiago Simón fue vendido al Toluca de México y Manuel Lanzini se sumó a Vélez. Antes, Leandro González Pirez fue transferido a Estudiantes de La Plata, Gonzalo Tapia fue cedido a San Pablo de Brasil, Adam Bareiro se incorporó a Fortaleza de Brasil y Rodrigo Aliendro, también llegó a Vélez.