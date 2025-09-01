Nacho Fernández: las series con Palmeiras y Racing y su futuro post diciembre

"Racing no está pasando un buen momento en el torneo argentino pero sabemos que tiene jugadores de mucha jerarquía y que se potencia a nivel internacional. Y con Palmeiras uno de los que mas invirtió en este mercado, nos conocemos. Van a ser series bastantes jodidas", resaltó sobre los cuartos de final de la Copa Argentina y Copa Libertadores respectivamente.

Por otro lado, Nacho, quien tiene contrato con River hasta el 31 de diciembre de 2025, expresó: "Estoy disfrutando, trato de disfrutar día a día. Estar acá es un privilegio y a fin de año veremos qué decisión tomamos con mi familia (su esposa y su pequeña hija). A mí me encanta la exigencia y por algo he estado tanto tiempo en River. Cuando llegue el final de todas las competencias analizaré la situación".

Y, en cuanto al juego del equipo, comentó: "Nos está faltando generación de juego, no estamos siento tan precisos en los últimos metros y es algo que tenemos que corregir. Más allá de que estamos primeros en el torneo local y compitiendo en la Libertadores y en la Copa Argentina, este club siempre exige más y trabajamos para lograr todos los objetivos. Como dijo Marcelo (Gallardo), podemos dar mucho mas y estamos en esa búsqueda a pesar de que en números estamos bien".

"Yo tengo las ganas y la ambición de seguir consiguiendo cosas con este club. No pierdo eso a pesar de la edad y de la competencia con los más chicos. Desde nuestro lugar de experiencia tratamos de ayudar a los más jóvenes, aconsejar, acompañar, pero lógicamente que los más grandes luchamos para ganarnos un lugar y también sabemos en la posición en la que estamos: cuando nos toca estar afuera apoyar al equipo y estar en condiciones cuando el entrenador nos ve para jugar", comentó sobre cómo se siente en el club de Núñez.

"A veces se hace difícil porque a uno le gusta jugar siempre, pero yo trabajo en cada entrenamiento para defenderme adentro de la cancha cuando me toca. Y cuando el entrenador ve mejor a otro, está bien que sea así", concluyó al respecto. Y por último habló del presente de Armani en penales: "Nos pone muy contentos que Franco ayude el equipo. Y además es un referente en el plantel y es una excelente persona. Hace tiempo que está sentado en la mesa grande de los mejores arqueros de la historia de River".