Nacho Fernández: las series con Palmeiras y Racing y su futuro post diciembre

El volante de 35 años se refirió al presente de River compitiendo en todos los frentes pero aún no convenciendo en el juego y reveló su pensamiento para su futuro cercano.
Nacho Fernández habló en la decimosegunda Cena de la Fundación River sobre las series con Palmeiras (por Copa Libertadores) y Racing (por Copa Argentina) y su futuro post diciembre. El volante de 35 años, quien entró en los corazones de los hinchas del Millonario, habló de la buena actualidad, pero con mucho para mejorar, del equipo de Marcelo Gallardo.
"Racing no está pasando un buen momento en el torneo argentino pero sabemos que tiene jugadores de mucha jerarquía y que se potencia a nivel internacional. Y con Palmeiras uno de los que mas invirtió en este mercado, nos conocemos. Van a ser series bastantes jodidas", resaltó sobre los cuartos de final de la Copa Argentina y Copa Libertadores respectivamente.
Por otro lado, Nacho, quien tiene contrato con River hasta el 31 de diciembre de 2025, expresó: "Estoy disfrutando, trato de disfrutar día a día. Estar acá es un privilegio y a fin de año veremos qué decisión tomamos con mi familia (su esposa y su pequeña hija). A mí me encanta la exigencia y por algo he estado tanto tiempo en River. Cuando llegue el final de todas las competencias analizaré la situación".
Y, en cuanto al juego del equipo, comentó: "Nos está faltando generación de juego, no estamos siento tan precisos en los últimos metros y es algo que tenemos que corregir. Más allá de que estamos primeros en el torneo local y compitiendo en la Libertadores y en la Copa Argentina, este club siempre exige más y trabajamos para lograr todos los objetivos. Como dijo Marcelo (Gallardo), podemos dar mucho mas y estamos en esa búsqueda a pesar de que en números estamos bien".
"Yo tengo las ganas y la ambición de seguir consiguiendo cosas con este club. No pierdo eso a pesar de la edad y de la competencia con los más chicos. Desde nuestro lugar de experiencia tratamos de ayudar a los más jóvenes, aconsejar, acompañar, pero lógicamente que los más grandes luchamos para ganarnos un lugar y también sabemos en la posición en la que estamos: cuando nos toca estar afuera apoyar al equipo y estar en condiciones cuando el entrenador nos ve para jugar", comentó sobre cómo se siente en el club de Núñez.
"A veces se hace difícil porque a uno le gusta jugar siempre, pero yo trabajo en cada entrenamiento para defenderme adentro de la cancha cuando me toca. Y cuando el entrenador ve mejor a otro, está bien que sea así", concluyó al respecto. Y por último habló del presente de Armani en penales: "Nos pone muy contentos que Franco ayude el equipo. Y además es un referente en el plantel y es una excelente persona. Hace tiempo que está sentado en la mesa grande de los mejores arqueros de la historia de River".
