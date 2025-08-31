River venció 2 a 0 a San Martín (SJ) y sigue como único líder del Torneo Clausura

El partido entre River y San Martín tuvo cinco minutos determinantes. Maestro Puch sacó un fuerte remate que dio en el palo a los 15 minutos del primer tiempo y luego el local marcó los goles del triunfo a los 17' y 20'. De zafar a liquidar la historia de un momento a otro.

Santiago Lencina abrió el marcador a los 17 minutos con una gran resolución individual dentro del área. Y luego Maximiliano Salas puso cifras definitivas con un excelente remate cruzado después de desmarcarse y ganar la disputa del balón contra un defensor rival. El correntino demuestra que no puede salir del equipo partido a partido.

Tras los goles, el equipo de Marcelo Gallardo controló absolutamente el partido, con jugadas de alrededor de 20 pases. De hecho, terminó con un 62% de posesión contra el 38% restante del visitante. Sin embargo, no generó muchas ocasiones, como dando por terminado el compromiso en el que en general no tuvo una buena cantidad de jugadas de peligro.

Con este triunfo, River es puntero de la Zona B del Torneo Clausura con 15 puntos en siete fechas producto de cuatro triunfos, tres empates y ninguna derrota. Y se va con un inmejorable momento en cuanto a resultados al parate: está primero en tabla anual y se encuentra en cuartos de final de la Copa Libertadores (enfrentará a Palmeiras) y Copa Argentina (se medirá con Racing).

Ahora, el club de Núñez volverá a jugar el sábado 13 de septiembre contra Estudiantes, desde las 19 de visitante en La Plata, por la octava jornada del campeonato. Por su parte, San Martín de San Juan se encuentra octavo con ocho puntos en la zona del Torneo Clausura y buscará recuperarse el jueves 11, a partir de las 20, ante Belgrano en Córdoba.