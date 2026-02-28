River inició gestiones por Eduardo Coudet

En declaraciones a ESPN, Bragarnik precisó que Di Carlo le escribió para consultar si existía la posibilidad de mantener una entrevista con el actual técnico del Deportivo Alavés. El empresario señaló que hasta ese momento no habían recibido ningún llamado formal desde Núñez.

La sucesión de Marcelo Gallardo ya tiene, de este modo, un candidato concreto. Coudet, con contrato vigente en España, aparece como la principal alternativa que analiza la dirigencia para ocupar el banco de River.

River y Racing, un clásico con el foco en la historia

Bragarnik explicó que, al momento del contacto, aún no había podido conversar con el entrenador. “Le trasladé que todavía no había hablado con Chacho y que lo haría cuando regresara del viaje”, detalló tras la derrota del Alavés frente a Levante por LaLiga.

Horas antes, el propio Eduardo Coudet había negado públicamente contactos con River. Sin embargo, su representante aclaró que el interés se produjo recientemente y que la comunicación fue directa con la conducción del club argentino.

dicarlos Stefano Di Carlo como presidente de River.

Según el empresario, Di Carlo también le comentó que en River ya hubo una reunión interna en la que participaron Enzo Francescoli, Leonardo Ponzio y otros dirigentes, donde el nombre de Coudet fue evaluado como candidato natural para el cargo.

Además, desde Núñez solicitaron avanzar en gestiones formales con la dirigencia del Alavés para conocer si existe una posibilidad de salida. La intención es mantener primero una conversación deportiva con el entrenador antes de definir cualquier negociación contractual.

Desde el club español, el presidente Alfonso Fernández de Trocóniz aseguró que no recibió notificación oficial y respaldó la continuidad del técnico. “Chacho es nuestro entrenador”, afirmó, marcando que no hay comunicación formal hasta el momento.

El escenario, de todos modos, quedó planteado. River activó contactos, el representante confirmó el interés y la dirigencia ya evalúa alternativas. La definición sobre el sucesor de Gallardo entró en una etapa concreta y Coudet aparece hoy como el nombre que pica en punta.