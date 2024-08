River Plate presentó a Marcelo Gallardo como su nuevo DT

Embed

Gallardo dirigió a River entre 2014 y 2022, en el que fue uno de los periodos más gloriosos en la historia del “Millonario” y lo guio en siete títulos locales y otros siete internacionales.

El “Muñeco”, que es el director técnico más ganador en la historia de River, confesó: “Siento mucha emoción, que tiene que ver con un montón de sentimientos encontrados. No hace mucho que me fui, pero parece que nunca me fui”.

Además, destacó: “Volver al club claramente me hace sentir en casa. Eso me reconforta y me da felicidad porque estoy en el lugar al que pertenezco ”.

Y le dejó un mensaje al hincha: “Si nos va bien a todos, vamos a ser muy felices”.

Por su parte, el presidente de River, Matías Brito, aseguró que “es un día histórico para el mundo River”, y le agradeció a Gallardo “por haber aceptado este gran desafío”.