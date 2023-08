River Plate volvió a los entrenamientos con tres titulares lesionados

Después de que el plantel millonario retornara a la Argentina tras perder por penales con Inter de Porto Alegre, Martín Demichelis le dio unas mini vacaciones a los futbolistas. La vuelta se dio con trabajos livianos, y con una mala noticia: tres futbolistas titulares lesionados.

Ellos son Enzo Pérez, Leandro González Pírez y Paulo Díaz. El capitán, que no terminó el primer tiempo en Brasil y fue sustituido por Nacho Fernández, sufrió un traumatismo lumbar y empezó la semana con un tratamiento médico. Mientras que el zaguero central tiene una metatarsalgia y el chileno padeció un esguince del ligamento lateral en su rodilla derecha.

F3hOMmHXUAAdshQ.jfif Manuel Lanzini en acción: el enganche usará el número 28.

De ese modo, es casi imposible que los tres lleguen al debut en la Copa de la Liga ante Argentinos Juniors en La Paternal, el próximo domingo a las 21, por lo que habrá que esperar el correr de la semana para poder vislumbrar un posible equipo y quiénes serían sus respectivos reemplazantes.

De todos modos, sí se puede especular con algunos nombres: ante la ausencia de dos los centrales titulares, toma fuerza la chance de que Ramiro Funes Mori tenga su reestreno en el Millonario. Otra alternativa como segundo marcador es la vuelta de David Martínez, que de a poco fue sumando minutos tras su lesión.

De '2', Jonatan Maidana y Emanuel Mammana pelearían el puesto, con una casi inminente salida de Robert Rojas: el paraguayo tiene negociaciones avanzadas para pasar a Vélez a cambio de tres millones de dólares.

Por otro lado, la lógica indica que Matías Kranevitter debería ser el sustituto de Enzo Pérez, aunque basado en lo que ha hecho Demichelis en otras ocasiones, no se descarta que ingrese Agustín Palavecino o Santiago Simón, y que Rodrigo Aliendro se ubique en el eje.

La otra duda es quién y cómo suplirá la partida de Lucas Beltrán: Salomón Rondón, Miguel Borja, Facundo Colidio y Matías Suárez son los cuatro nombres a disposición, con diferentes características. Hasta podrían jugar dos de ellos, o uno junto a Pablo Solari. ¿Debutará Manuel Lanzini? Varias incógnitas que Demichelis irá develando en la semana.

Los jugadores que podrían irse de River

La eliminación temprana adelantó algo que se venía olfateando en la Banda: una importante renovación en el plantel, por la gran extensión del mismo, la presencia de varios futbolistas con niveles bajos y el recambio lógico por edad. En ese sentido, son varios quienes podrían irse en este mercado de pases o en diciembre.

Ya se marcharon Lucas Beltrán (vendido a Fiorentina), Tomás Castro Ponce (a préstamo a Atlético Tucumán) y Franco Alfonso (cedido a Huracán). El mismo camino podrían seguir: Andrés Herrera, Elías López, Robert Rojas, Jonatan Maidana, Emanuel Mammana, Elías Gómez, Agustín Palavecino, Bruno Zuculini, José Paradela, Enzo Pérez, Matías Suárez, Milton Casco y Franco Armani.

de-la-cruz_w862.webp Nicolás De la Cruz, de futuro incierto en River.

Además, Nicolás De la Cruz tiene en la mesa la oferta del Al Duhail qatarí y todavía no decidió si aceptarla o no. Sería fundamental para tomar la decisión una charla pendiente que tiene con Marcelo Bielsa, DT de la Selección de Uruguay. Si el charrúa acepta la oferta, River no pondrá trabas en su venta.