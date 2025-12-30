River sumó un tercer refuerzo inesperado en este mercado: conocé de quién se trata

El Muñeco le dio el visto bueno para que Galván se quede en el club de Núñez tras su préstamo, algo que muy pocas veces pasó en la historia del prestigioso entrenador de la institución. Además, Ezequiel Centurión, que viene de ganar la Copa Argentina con Independiente Rivadavia, sería el cuarto refuerzo de River.

Si bien Vélez presentó una propuesta para extender el préstamo del enganche de 25 años, debido a que no estaba en condiciones de ejecutar la opción de compra de 1.600.000 dólares, el Millonario rechazó esos términos y decidió hacer uso del regreso del futbolista surgido de las Inferiores, con la mirada puesta en la próxima temporada.

ezequiel-centurion_w862.webp Ezequiel Centurión tendrá su décimo partido en River.

Ezequiel Centurión, el cuarto refuerzo de River.

La determinación fue exclusiva de Marcelo Gallardo. Conforme con el desempeño del mediocampista durante su paso por el conjunto de Liniers, donde disputó 27 encuentros, marcó cuatro goles y aportó una asistencia a lo largo de 2025, el entrenador de River resolvió sumarlo a la pretemporada que el plantel realizará en San Martín de los Andes.

A menos que llegue una propuesta tentadora por una venta durante el mercado de pases, Galván viajará con el plantel a la Patagonia y comenzará a trabajar en la parte más exigente de la puesta a punto junto al grupo el 3 de enero, con la mente puesta en el debut en el Torneo Apertura frente a Barracas Central.

Por otra parte, el gran déficit del equipo a lo largo de 2025 pasó por la mitad de la cancha, motivo por el cual Napoleón busca contar con múltiples alternativas en ese sector en busca de mejorar el rendimiento de esa línea del equipo. Es una cara nueva inesperada, pero a la vez conocida y necesaria.