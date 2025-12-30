River va a la carga por un futbolista que ganó tres veces la Copa Libertadores

Según informó Germán García Grova, periodista especializado en la ventana de transferencias, River inició contactos con el Fla para la cesión del futbolista. El club de Núñez busca quedarse con el jugador mediante un préstamo de doce meses incluyendo una opción de compra.

River necesita reforzar el sector del lateral izquierdo tras la salida de Milton Casco después de diez años en el club y quedar solamente Marcos Acuña en tal posición. Sin embargo, la tarea no estaría siendo fácil para la dirigencia, que previamente inició gestiones con Bournemouth por Julio Soler, pero no prosperaron las charlas.

Viña inició su carrera en Nacional de Uruguay y luego llegó al fútbol europeo, donde vistió las camisetas de Roma, Sassuolo y Bournemouth, antes de recalar en Flamengo a comienzos de 2024 en una transferencia valuada en poco más de 8 millones de euros.

Cabe recordar que River abrochó dos mediocampistas en este mercado de pases: Fausto Vera (en calidad de préstamo, procedente de Atlético Mineiro de Brasil) y Aníbal Moreno (adquirido totalmente a Palmeiras por una suma cercana a USD 7 millones).