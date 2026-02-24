River tiene acuerdo de palabra con Eduardo Coudet para suceder a Marcelo Gallardo

El entendimiento entre las partes contempla los términos contractuales y el proyecto deportivo, por lo que en el club son optimistas respecto a que la operación llegue a buen puerto en los próximos días. De ser así, el Chacho, que supo armar grandes equipos en Rosario Central y Racing, pegará la vuelta al fútbol argentino.

Coudet dejó claro hace un tiempo su deseo de dirigir al Millonario. En 2019, durante su ciclo en Racing, aseguró: “Creo que, a largo plazo, voy a tener la posibilidad de dirigir a River porque me tocó estar como jugador, tengo un cariño muy grande por el club y me siento reconocido”. También había marcado que mientras Gallardo estuviera en el cargo no lo veía cercano, algo que hoy cambió por completo.

El único punto pendiente es resolver su salida del Deportivo Alavés, donde tiene contrato vigente y pelea por mantener la categoría en España. Desde River confían en que la situación se destrabe pronto para que Coudet pueda asumir cuanto antes y comenzar formalmente su historia con el club desde el banco de suplentes.