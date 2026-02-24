Lionel Messi: su mayor arrepentimiento, cuando conoció a Maradona y su miedo en Qatar

“Me arrepiento de muchísimas cosas, se los digo a mis hijos. Tener educación, estar preparado, no haber aprendido inglés de chico. Tuve tiempo y no lo hice. Estuve en situaciones con personalidades increíbles, espectaculares y te sentís un ignorante, decís ‘qué boludo, cómo perdí el tiempo’", reveló Leo en diálogo con Miro de Atrás.

"El fútbol es una forma de vivir, te enseña muchísimo, muchos valores, formás vínculos muy fuertes, conocés lugares. Es una manera de educarte también. Pero a mis hijos les digo que aprovechen las posibilidades que tienen porque uno de chico no se da cuenta. A mí nunca me faltó nada, pero ellos tienen otras posibilidades”, agregó el rosarino.

Por otro lado, habló de la primera vez que vio a Diego: “Fue antes de que sea técnico (de la Selección). Lo conocí cuando fui a su programa (La Noche del Diez). Fue después de ganar el Mundial Sub 20, en una fecha FIFA que fue las últimas del proceso 2006 y jugamos con Perú en la Selección en cancha de River. Esa semana creo que fue. Se me aparece en el camarín que nos habían puesto, estaba con mi viejo, mi tío, mis primos. Fue una locura, vino el Diego y saludó".

"Después cuando fue técnico se ponía a jugar unos partiditos así y no le gustaba perder a nada. Tuve una en La Plata que jugué con él, creo que fue la única. El Diego era una cosa de locos, rompió todas las generaciones y crecés con Diego, ves los videos, en Newell’s lo vi y era chiquito, no me acuerdo tanto, pero el debut de él, el gol que hace quedó marcado. Diego va más allá de cualquier cosa, entonces te queda. Es verdad que no lo vimos jugar mucho", concluyó la anécdota.

Por último, Leo reveló el miedo que tuvo en Qatar en la previa del duelo con México: "Si no ganábamos, prácticamente estábamos eliminados. Fuimos a jugar con miedo ese partido porque inconscientemente vos pensás en todo el proceso del que veníamos. Teníamos el miedo ese de perder y no pasar. Después de ese gol (un latigazo suyo), nos soltamos, nos liberamos".