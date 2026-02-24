Fútbol |

Marcelo Escudero, el entrenador interino de River tras la salida de Marcelo Gallardo

El actual técnico de la Reserva volverá a hacerse cargo de la Primera de manera provisoria. Pichi ya ocupó ese rol tras la salida de Demichelis y conoce a fondo a los juveniles del plantel.

Luego de la derrota ante Vélez que marcó el final del segundo ciclo de Marcelo Gallardo y a la espera de la confirmación oficial de la asunción de Eduardo Coudet, Marcelo “Pichi” Escudero asumirá nuevamente como entrenador interino de River y dirigirá al equipo tras la despedida del Muñeco frente a Banfield en el Monumental.

Escudero volvió al club en 2020 por pedido expreso de Gallardo y desde entonces se consolidó en las divisiones juveniles hasta hacerse cargo de la Reserva. Conoce en profundidad a varios de los futbolistas que hoy forman parte del plantel profesional y fue una pieza clave en la formación de la base joven que nutre a la Primera.

escudero gallardo
Marcelo Escudero, presente durante gran parte del ciclo de Gallardo en River.

No será su primera vez al frente del equipo principal: el 4 de agosto de 2024 ya había asumido como interino en el empate 0-0 ante Unión en Santa Fe, en un momento de transición entre la salida de Martín Demichelis y el regreso de Gallardo. En aquel encuentro apostó fuerte por los juveniles e incluso hizo debutar a Santiago Lencina.

Su historia con River, además, está marcada por una etapa gloriosa como futbolista entre 1996 y 2002. En ese período disputó 167 partidos, convirtió 17 goles y ganó ocho títulos, entre ellos la Copa Libertadores 1996, donde fue protagonista en la final ante América de Cali con una asistencia clave a Hernán Crespo.

Como entrenador de Reserva dirigió 88 encuentros, con 49 triunfos, 18 empates y 21 derrotas, y logró consagrarse en la Copa Proyección 2024 y el Trofeo de Campeones. Su único antecedente como DT principal fuera de Núñez fue en Fénix en 2016, un breve paso por la B Metropolitana. Ahora afrontará su segundo interinato en la Primera del club de Núñez.

