Marcelo Escudero, el entrenador interino de River tras la salida de Marcelo Gallardo

Escudero volvió al club en 2020 por pedido expreso de Gallardo y desde entonces se consolidó en las divisiones juveniles hasta hacerse cargo de la Reserva. Conoce en profundidad a varios de los futbolistas que hoy forman parte del plantel profesional y fue una pieza clave en la formación de la base joven que nutre a la Primera.

No será su primera vez al frente del equipo principal: el 4 de agosto de 2024 ya había asumido como interino en el empate 0-0 ante Unión en Santa Fe, en un momento de transición entre la salida de Martín Demichelis y el regreso de Gallardo. En aquel encuentro apostó fuerte por los juveniles e incluso hizo debutar a Santiago Lencina.

Su historia con River, además, está marcada por una etapa gloriosa como futbolista entre 1996 y 2002. En ese período disputó 167 partidos, convirtió 17 goles y ganó ocho títulos, entre ellos la Copa Libertadores 1996, donde fue protagonista en la final ante América de Cali con una asistencia clave a Hernán Crespo.

Como entrenador de Reserva dirigió 88 encuentros, con 49 triunfos, 18 empates y 21 derrotas, y logró consagrarse en la Copa Proyección 2024 y el Trofeo de Campeones. Su único antecedente como DT principal fuera de Núñez fue en Fénix en 2016, un breve paso por la B Metropolitana. Ahora afrontará su segundo interinato en la Primera del club de Núñez.