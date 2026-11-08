Arruabarrena reveló el llamado de Ponzio para felicitarlo por la consagración con Boca: "Esto es fútbol"

Pese a la alegría por el campeonato, el técnico pidió que la celebración no se extienda demasiado y remarcó que todavía hay copas por levantar: "Ahora los jugadores están disfrutando pero que no se acalambre nadie porque no podemos hacer la plancha. Tenemos que seguir buscando otros títulos, que va a ser difícil. Este grupo ha comido mierda y tiene que aprovechar y darle para adelante".

Los jugadores de Boca sorprendieron y bañaron a Arruabarrena

La conferencia también tuvo un momento inesperado. Mientras el entrenador hablaba sobre distintos temas, entre ellos los problemas de diabetes que padece y que relacionó con el estrés de dirigir, varios dirigidos irrumpieron en la sala para bañarlo con bebida isotónica.

"YA ME DESQUITARE CUANDO VUELVAN A LOS ENTRENAMIENTOS" ¡El baño del campeón! Los jugadores de Boca interrumpieron la conferencia del Vasco Arruabarrena, lo empaparon y el DT se lo tomó con mucho humor. #DSPORTSNoticias https://t.co/XAG08h1gM6 — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) November 8, 2026

Antes de que llegaran sus jugadores, el DT había contado que se había apurado para regresar al vestuario y picar algo: "Me vine rápido para el vestuario, comí pizza, que no tendría que comer, pero después controlaré la glucosa".

La aparición de Leandro Paredes, Milton Delgado, Miguel Merentiel, Tomás Aranda, Sebastián Villa y Enner Valencia, además de Álvaro Montero como espectador desde un costado, interrumpió la charla. Al ser bañado de pies a cabeza con un balde repleto de bebida naranja y hielos, Arruabarrena gritó con el ceño fruncido: "Tiene azúcar esto". Y dejó una advertencia para la siguiente práctica, que será el próximo martes por la tarde en el predio de Ezeiza: "Ya me desquitaré cuando vuelva al entrenamiento".