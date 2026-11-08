Arruabarrena reveló el llamado de Ponzio para felicitarlo por la consagración con Boca: "Esto es fútbol"

El Vasco contó quiénes fueron los primeros colegas que lo llamaron después de la consagración en la tabla anual y destacó al DT de River por sobre todos. Además, fue sorprendido en conferencia de prensa por varios jugadores, que lo empararon de bebida isotónica.
La consagración de Boca en la tabla anual de la Liga Profesional dejó festejos, reconocimientos y también llamados especiales. Después del agónico triunfo por 1-0 ante Defensa y Justicia en La Bombonera, Rodolfo Arruabarrena reveló que recibió mensajes de felicitación desde River, histórico rival del Xeneize y al que le ganó el Superclásico recientemente, además de Rosario Central y Argentinos Juniors, los equipos con los que compitió por el objetivo.
En conferencia de prensa, el Vasco destacó el trabajo colectivo y, más allá de las indicaciones durante los 90 minutos, repartió los méritos por el título: "Agradezco a los jugadores, felicitarlos, al club, al staff, a jugadores que en este semestre no han estado con nosotros. A Claudio Úbeda que también es responsable de este título".
Además, contó quiénes fueron los primeros colegas que se comunicaron con él después de la vuelta olímpica: "Uno de los primeros llamados que hemos tenido fue de Leo Ponzio, de Jorge Almirón y de Nico Diez. Esto es fútbol nada más, algunos ganan, otros pierden, pero todo sigue. Dentro de una semana tenemos que volver a decir presente".
El DT azul y oro también se refirió a la manera en la que su equipo consiguió el objetivo. "Lo ganamos como la gente le gusta, a lo Boca", reconoció, aunque admitió que no disfruta demasiado de los finales ajustados: "A mí no me gusta sufrir tanto".
Pese a la alegría por el campeonato, el técnico pidió que la celebración no se extienda demasiado y remarcó que todavía hay copas por levantar: "Ahora los jugadores están disfrutando pero que no se acalambre nadie porque no podemos hacer la plancha. Tenemos que seguir buscando otros títulos, que va a ser difícil. Este grupo ha comido mierda y tiene que aprovechar y darle para adelante".
La conferencia también tuvo un momento inesperado. Mientras el entrenador hablaba sobre distintos temas, entre ellos los problemas de diabetes que padece y que relacionó con el estrés de dirigir, varios dirigidos irrumpieron en la sala para bañarlo con bebida isotónica.
Antes de que llegaran sus jugadores, el DT había contado que se había apurado para regresar al vestuario y picar algo: "Me vine rápido para el vestuario, comí pizza, que no tendría que comer, pero después controlaré la glucosa".
La aparición de Leandro Paredes, Milton Delgado, Miguel Merentiel, Tomás Aranda, Sebastián Villa y Enner Valencia, además de Álvaro Montero como espectador desde un costado, interrumpió la charla. Al ser bañado de pies a cabeza con un balde repleto de bebida naranja y hielos, Arruabarrena gritó con el ceño fruncido: "Tiene azúcar esto". Y dejó una advertencia para la siguiente práctica, que será el próximo martes por la tarde en el predio de Ezeiza: "Ya me desquitaré cuando vuelva al entrenamiento".
comentar