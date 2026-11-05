Tras ser salvado por el VAR, River venció a Aldosivi sobre el final en Mar del Plata

Como si fuera poco, Aldosivi se adelantaba en el marcador a los 14 minutos del complemento con un gol de Santiago Moya después de un blopper entre Santiago Beltrán y Otamendi, quienes chocaron en el aire en busca de despejar el balón del área. La pelota le quedó a Alan Sosa, quien se la pasó a Vombergar y éste tocó atrás para Moya, quien terminó mandando el esférico a la red. De todos modos, el VAR observó que el 9 estaba en offside y el tanto fue anulado.