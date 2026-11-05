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Tras ser salvado por el VAR, River venció a Aldosivi sobre el final en Mar del Plata

El Millonario superó por 2 a 0 al Tiburón de visitante con tantos de Lucas Beltrán y Ángel Correa. Previamente, Santiago Moya adelantaba al local pero desde la cabina avisaron de un offside en la jugada.

"El VAR no es para comer pochoclos y tomar gaseosa". Nicolás Otamendi, quien fue durísimo con el videoarbitraje después del Superclásico, fue salvado por el propio VAR en un blooper con Santiago Beltrán. En medio de su enfrentamiento con la AFA, River superó por 2 a 0 a Aldosivi en el José María Minella con goles de Lucas Beltrán y Ángel Correa sobre el final, después de que el VAR le anuló un tanto al local de manera correcta por un offside en la jugada.

El equipo de Leonardo Ponzio sacó adelante un partido muy complejo contra Aldosivi. En su despedida de Primera División, al haberse consumado su descenso en la anterior fecha, el equipo Javier Sanguinetti jugó con mucho orgullo propio, llevando adelante un plan táctico con éxito durante 76 minutos replegado con orden y entrega física. De hecho, pasaban y pasaban los minutos y se sostenía el 0-0 en el marcador del José María Minella.

Como si fuera poco, Aldosivi se adelantaba en el marcador a los 14 minutos del complemento con un gol de Santiago Moya después de un blopper entre Santiago Beltrán y Otamendi, quienes chocaron en el aire en busca de despejar el balón del área. La pelota le quedó a Alan Sosa, quien se la pasó a Vombergar y éste tocó atrás para Moya, quien terminó mandando el esférico a la red. De todos modos, el VAR observó que el 9 estaba en offside y el tanto fue anulado.

Pese al susto, River siguió intentando y encontró el 1-0 en el Minella: Lucas Beltrán, de penal, anotó con un remate firme contra un palo después de una mano de Vombergar dentro del área a la salida de un tiro libre. Y, en el tiempo de descuento, Ángel Correa estampó el 2-0 final con un remate cruzado.

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