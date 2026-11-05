Ponzio: "Nunca nos podemos bajar de poder llevarnos un campeonato"

“Volver a ganar te da confianza. Podés corregir en ánimos positivos. Volver a encarar otro partido tras el resultado del domingo es más que todo cabeza. Sabíamos que teníamos que volver a ganar. Para ratificar la localía (en los playoffs) y lo que veníamos queriendo hacer. Fue ante un rival en un contexto en el que estaba descendido, con nosotros siempre teniendo la responsabilidad, pero más con el partido para llevarlo adelante”, resaltó el entrenador de River en conferencia.