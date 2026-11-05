Ponzio: "Nunca nos podemos bajar de poder llevarnos un campeonato"

En la previa de los playoffs del Clausura, el entrenador de River expresó que "vamos a ir a buscar todos los partidos" y que a fin de año "lo que cuenta es ganar y terminar coronando" más allá del juego.
Tras el triunfo discreto a Aldosivi en Mar del Plata y en la previa de los playoffs del Torneo Clausura, Leonardo Ponzio puso a River como uno de los candidatos al título: "La historia marca que nunca nos podemos bajar de poder llevarnos un campeonato. Es lo que buscamos". Además, consultado sobre el nivel contra el Tiburón, remarcó: "Los números están, pero dicen que lo otro no. A fin de año lo que cuenta es ganar y terminar coronando".
“Volver a ganar te da confianza. Podés corregir en ánimos positivos. Volver a encarar otro partido tras el resultado del domingo es más que todo cabeza. Sabíamos que teníamos que volver a ganar. Para ratificar la localía (en los playoffs) y lo que veníamos queriendo hacer. Fue ante un rival en un contexto en el que estaba descendido, con nosotros siempre teniendo la responsabilidad, pero más con el partido para llevarlo adelante”, resaltó el entrenador de River en conferencia.
Al mismo tiempo, les dedicó un mensaje a los hinchas de River que acompañaron al equipo en Mar del Plata: “Quiero agradecerle a la gente. Un día jueves, a las tres de la tarde, que tengamos la cantidad de público que nos vino a seguir es la historia pura de este club. Siempre digo lo mismo. Son ellos los que nos llevan a poder estar al máximo”.
Ante la consulta sobre cuáles son los argumentos futbolísticos de River para pelear el Clausura, destacó: “Los argumentos son que vamos a ir a buscar todos los partidos. Después, es generar juego y acciones de gol, que hoy tuvimos. La historia marca que nunca nos podemos bajar de llevarnos un campeonato. Es lo que buscamos”.
Por último, se refirió al tiempo sin actividad que tendrá River antes de los octavos de final: “Vamos a hacer algo, seguramente. Cualquier persona y jugador de fútbol, que tiene tanta exigencia día a día, si está bien de lo mental, fluye todo. En este momento, a lo mejor vemos que nos va a dar la posibilidad de generar dobles turnos”.
comentar