River ya arrancó negociaciones por Fausto Vera y Julio Soler

El exArgentinos Juniors está cada vez más cerca de ponerse la banda roja. Según avanzaron las conversaciones, el volante central, de 25 años, ya se despidió del Galo y emprendió viaje hacia la Argentina. Al no ser tenido en cuenta, la dirigencia de Atlético Mineiro está dispuesta a negociarlo, aunque con la intención de recuperar los casi cinco millones de dólares invertidos a mediados de 2024. La idea de River es gestionar un préstamo con opción de compra.

ADEMÁS:

fausto-vera Fausto Vera se despidió del Atlético Mineiro.

Si los dirigentes del club brasileño no aceptan esa fórmula, Stefano Di Carlo está dispuesto a ofrecer alrededor de cuatro millones de dólares por la compra total de su pase.

Caída la posibilidad de incorporar a Román Vega, el nombre elegido es Julio Soler. El exLanús, que capitaneó a la Selección Argentina en el Mundial Sub-20, se convirtió en una prioridad para Gallardo. Sin protagonismo en la Premier League, River envió una propuesta de préstamo con opción de compra al Bournemouth.

El lateral zurdo finalizó su temporada con Lanús y, a comienzos de este año, emigró a Inglaterra a cambio de ocho millones de euros. En su nuevo club apenas fue titular en tres partidos dos por FA Cup y uno por la Copa de la Liga. En Premier League nunca arrancó desde el inicio y sólo ingresó en cinco oportunidades, acumulando apenas 30 minutos.

julio soler Julio Soler sumó rodaje con el Sub 20, pero juega poco en la Premier League.

El club de Núñez ya inició las negociaciones para que Soler pueda regresar al país y utilizarlo como vidriera, con el objetivo de que recupere rodaje y vuelva a ser considerado para la Selección Mayor.