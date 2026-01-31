Récords, "Di María" de apodo y fiestas nocturnas: la increíble historia de Kendry Páez

Páez, nacido el 4 de mayo de 2007, se formó en la Academia Alfaro Moreno y en Patria, clubes de su ciudad Guayaquil, donde ya deslumbraba con su talento. "Me decían 'Di María' de chiquito porque era flaquito, veloz, gambeteador y zurdo", contó el futbolista con orgullo más de una vez.

Y su talento llegó a oídos de uno de los grandes clubes de su país. Páez arribó a Independiente del Valle y debutó profesionalmente en 2023 con tan solo 15 años, donde se consolidó como un diamante en bruto y logró récords como ser el debutante y goleador más joven en la Primera División de Ecuador.

Como si fuera poco, ¡Chelsea compró su pase a los cuatro meses de su aparición en el fútbol profesional! En ese momento, los clubes quedaron en que se uniría a la institución de Londres en el verano de 2025 para el año que sería mayor de edad. De esta manera, Páez disputó 70 partidos, marcó 13 goles, dio 6 asistencias y ganó dos títulos en dos años en Independiente del Valle (levantó la Supercopa de Ecuador 2023 y Recopa Sudamericana 2023). En 2025, con su ficha en poder del club inglés, fue cedido a Racing de Estrasburgo, de la Primera División de Francia.

Sin embargo, Páez no pudo consolidarse en el club francés y fue criticado por su vida fuera de las canchas. El medio reconocido L' Equipe expresó sobre su salida: "Ha pagado por su estilo de vida y su falta de profesionalismo: numerosas salidas nocturnas en Alemania o en Estrasburgo, sobre todo en la discoteca La Salamandre, y múltiples visitas a Disneyland París".

"Aparecía más a menudo en las páginas de Interés General (fiestas, alcohol, globos de óxido nitroso) que en las páginas deportivas", concluyó el medio. "Las críticas siempre van a estar hagas lo que hagas", supo responder el futbolista que a corta edad asumió grandes responsabilidades en su carrera profesional y tuvo una infancia dura.

Páez, hermano mayor de Romina, Jordano y Jhaia, afrontó carencias de pequeño. “Vivíamos en un barrio -Isla Trinitaria- muy peligroso de Guayaquil y a veces pasábamos hambre. Por eso, apenas pudimos nos vinimos todos a Quito", contó hace tres años en el ciclo de stream Fútbol Sin Cassette.

Kendry, que admira a Moisés Caicedo, hoy juega con él en la Selección de Ecuador y sueña con ganarse un lugar en la lista de Sebastián Beccacece para jugar este año la Copa del Mundo. El volante tiene una larga trayectoria en las juveniles de la Tri y en la Mayor se transformó en el goleador más joven de la historia de las Eliminatorias Sudamericanas (con 16 años le marcó a Bolivia en 2023) y disputó la Copa América 2024.

Rodeado de periodistas, Kendry, que llegó a préstamo por 18 meses, pisó Argentina y se dio cuenta de las grandes expectativas que generó su llegada a River. "Voy a dejar lo mejor de mí para poder ganar muchos títulos y darle alegrías a la hinchada. Amor por este club", expresó el cuarto ecuatoriano en la historia del club de Núñez después de los pasos de Juan Cazares, Abel Casquete y Arturo Mina por la institución.