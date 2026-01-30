Murió Alfredo Davicce, ex presidente de River Plate

river-plate-campeon-la-copa-libertadores-1996-la-presidencia-alfredo-davicce River Plate, campeón de la Copa Libertadores 1996 durante la presidencia de Alfredo Davicce.

Davicce llegó a la presidencia tras vencer en 1989 a Osvaldo Di Carlo, por un margen menor al 1% de los votos. Cuatro años después, renovó su mandato con más del 60% de apoyo, consolidando su liderazgo en el club. Entre los jugadores que marcaron esa época se encontraban Marcelo Gallardo, Ariel Ortega, Matías Almeyda, Juan Pablo Sorín, Enzo Francescoli y Germán Burgos, figuras que hoy son recordadas por los hinchas.

Entrevista a Alfredo Davicce en el 2000

Gestión y legado

Durante sus ocho años al frente de la institución, River sumó nueve títulos oficiales, destacándose la Libertadores 1996, la Supercopa 1997, y siete torneos locales: Torneo 1989, Apertura 1991, 1993, 1994, 1996 y 1997, y el Clausura 1997. Tras su presidencia, ocupó el cargo de Vicepresidente 1° en el mandato de David Pintado, sumando títulos como el Apertura 1999 y el Clausura 2000.

Además de su labor en el fútbol, Davicce fue Licenciado en Economía y Contador Público, y desarrolló su carrera política dentro del club desde la década de 1960. Su paso por River abarcó más de 30 años de trabajo continuo, marcando una época de estabilidad institucional y éxitos deportivos.