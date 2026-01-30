Murió Alfredo Davicce, ex presidente de River Plate

Alfredo Davicce, ex presidente de River, falleció a los 96 años. Lideró al club entre 1989 y 1997, logrando la Copa Libertadores 1996 y otros títulos.
El mundo del fútbol está de luto con la muerte de Alfredo Davicce, quien presidió River Plate entre 1989 y 1997, y fue parte central de la obtención de la Copa Libertadores 1996, el segundo título continental en la historia del club. Durante su gestión, el equipo también se consagró en la Supercopa 1997 y logró siete campeonatos locales.
Davicce llegó a la presidencia tras vencer en 1989 a Osvaldo Di Carlo, por un margen menor al 1% de los votos. Cuatro años después, renovó su mandato con más del 60% de apoyo, consolidando su liderazgo en el club. Entre los jugadores que marcaron esa época se encontraban Marcelo Gallardo, Ariel Ortega, Matías Almeyda, Juan Pablo Sorín, Enzo Francescoli y Germán Burgos, figuras que hoy son recordadas por los hinchas.
Durante sus ocho años al frente de la institución, River sumó nueve títulos oficiales, destacándose la Libertadores 1996, la Supercopa 1997, y siete torneos locales: Torneo 1989, Apertura 1991, 1993, 1994, 1996 y 1997, y el Clausura 1997. Tras su presidencia, ocupó el cargo de Vicepresidente 1° en el mandato de David Pintado, sumando títulos como el Apertura 1999 y el Clausura 2000.
Además de su labor en el fútbol, Davicce fue Licenciado en Economía y Contador Público, y desarrolló su carrera política dentro del club desde la década de 1960. Su paso por River abarcó más de 30 años de trabajo continuo, marcando una época de estabilidad institucional y éxitos deportivos.
comentar