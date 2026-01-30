Fútbol |

River ya está pensando en Rosario Central : cuenta con dos altas y una a la espera

River ya está pensando en Rosario Central, ya cuenta con dos altas y una a la espera, están esperando el aval de los médicos para que entrene a la par

Luego de ganarle 2-0 a Gimnasia en el Monumental en la segunda fecha 2 del Torneo Apertura, River comenzó los entrenamientos en Ezeiza con la recuperación de Ezequiel Centurión y Fabricio Bustos quienes viajarán a Santa Fe para disputar el partido el domingo a las 21:30 ante Rosario Central. Faltaria el alta de Marcos Acuña que se determinará entre heste viernes y mañana.

El campeón del mundo tras el fuerte traumatismo en el dedo gordo del pie izquierdo quedó afuera de las canchas por algunos días y ya estaría recuperado para entrenar a la par de sus compañero, Solo faltaría el visto bueno de los médicos del club.

acuña
Marcos Acuña arrastra un golpe desde noviembre y no hizo la pretemporada con normalidad.

ADEMÁS: Cerró el mercado de pases: las altas y bajas de los cinco grandes y los pases destacados

Gallardo se encuentra en una gran duda ¿ quién será el arquero ?

Ya que Armani tiene una tendinitis y Marcelo Gallardo prefiere que vaya de a poco para que no vuelva a lesionarse, el arco quedaría bajo custodia de Santiago Beltrán ya que, hasta el momento, lo más probables es que Centurión seguirá en el banco de suplentes.

santiago-beltran-river_416x234
Santiago Beltrán atajó un penal en la tanda y River le ganó a Peñarol.

Hasta el momento. el Muñeco está en busca de un lateral derecho ya que Matías Viña fue expulsado contra Gimnasia y es urgente reemplazarlo, por eso incorporar al Huevo.

En caso de que no tenga el aval médico. el DT podría correr a Lautaro Rivero al lateral izquierdo y reubicar la zaga con Paulo Díaz o Juan Carlos Portillo. La otra opciòn es apostar por el juvenil Facundo González para completar la defensa.

