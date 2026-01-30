River ya está pensando en Rosario Central : cuenta con dos altas y una a la espera

River ya está pensando en Rosario Central, ya cuenta con dos altas y una a la espera, están esperando el aval de los médicos para que entrene a la par
Luego de ganarle 2-0 a Gimnasia en el Monumental en la segunda fecha 2 del Torneo Apertura, River comenzó los entrenamientos en Ezeiza con la recuperación de Ezequiel Centurión y Fabricio Bustos quienes viajarán a Santa Fe para disputar el partido el domingo a las 21:30 ante Rosario Central. Faltaria el alta de Marcos Acuña que se determinará entre heste viernes y mañana.
El campeón del mundo tras el fuerte traumatismo en el dedo gordo del pie izquierdo quedó afuera de las canchas por algunos días y ya estaría recuperado para entrenar a la par de sus compañero, Solo faltaría el visto bueno de los médicos del club.
Ya que Armani tiene una tendinitis y Marcelo Gallardo prefiere que vaya de a poco para que no vuelva a lesionarse, el arco quedaría bajo custodia de Santiago Beltrán ya que, hasta el momento, lo más probables es que Centurión seguirá en el banco de suplentes.
Hasta el momento. el Muñeco está en busca de un lateral derecho ya que Matías Viña fue expulsado contra Gimnasia y es urgente reemplazarlo, por eso incorporar al Huevo.
En caso de que no tenga el aval médico. el DT podría correr a Lautaro Rivero al lateral izquierdo y reubicar la zaga con Paulo Díaz o Juan Carlos Portillo. La otra opciòn es apostar por el juvenil Facundo González para completar la defensa.
