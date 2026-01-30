River ya está pensando en Rosario Central : cuenta con dos altas y una a la espera

El campeón del mundo tras el fuerte traumatismo en el dedo gordo del pie izquierdo quedó afuera de las canchas por algunos días y ya estaría recuperado para entrenar a la par de sus compañero, Solo faltaría el visto bueno de los médicos del club.

acuña Marcos Acuña arrastra un golpe desde noviembre y no hizo la pretemporada con normalidad.

Gallardo se encuentra en una gran duda ¿ quién será el arquero ?

Ya que Armani tiene una tendinitis y Marcelo Gallardo prefiere que vaya de a poco para que no vuelva a lesionarse, el arco quedaría bajo custodia de Santiago Beltrán ya que, hasta el momento, lo más probables es que Centurión seguirá en el banco de suplentes.

santiago-beltran-river_416x234 Santiago Beltrán atajó un penal en la tanda y River le ganó a Peñarol.

Hasta el momento. el Muñeco está en busca de un lateral derecho ya que Matías Viña fue expulsado contra Gimnasia y es urgente reemplazarlo, por eso incorporar al Huevo.

En caso de que no tenga el aval médico. el DT podría correr a Lautaro Rivero al lateral izquierdo y reubicar la zaga con Paulo Díaz o Juan Carlos Portillo. La otra opciòn es apostar por el juvenil Facundo González para completar la defensa.