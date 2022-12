"Lo ha logrado todo en el fútbol, es el mejor futbolista del mundo", sentenció el delantero polaco, quien luego comentó: "El ganar el Mundial es para él un sueño hecho realidad. Sé la enorme presión que ha tenido que soportar durante muchos años. La historia de Maradona con Argentina...".

"Puedo imaginarme lo que significa para él y para el país. ¡Y cómo ha jugado! Lo ha visto todo el mundo. Es muy difícil jugar contra él. Es campeón de forma muy merecida", continuó hablando de Messi y la consagración en Qatar en diálogo con el medio español Sport.

Leo marcó siete goles y dio tres asistencias en el Mundial. Además, aportó un liderazgo dentro y fuera del campo y fue determinante como nunca en una Copa del Mundo con la Selección Argentina. A sus 35 años, con la Scaloneta, dio su mejor versión en la máxima cita. Fue elegido, como en Brasil 2014, mejor futbolista del torneo.

Por último, Lewandowski también se refirió al cruce que tuvieron con Messi por su vieja declaración de que "me gustaría que sea sincero (Messi) y que no dijera palabras vacías" después de que Leo dijo que él merecía que le den el Balón de Oro de 2020 (no se dio por la pandemia).

"No quiero decir de qué hablamos, pero fue una charla agradable. Creo que este tipo de cosas no hay que explicarlas porque son privadas, pero fue muy agradable", aseguró el delantero en relación al intercambio de palabras que mantuvieron al finalizar el partido en el que ambos países clasificaron a octavos de final.