San Martín de San Juan e Instituto empataron sin goles

Desde el inicio, el encuentro fue muy disputado y con escasa claridad en los metros finales. San Martín intentó imponer condiciones con juego aéreo: primero Luciano Recalde tuvo un cabezazo desviado, y luego Tijanovich repitió la fórmula sin éxito. Instituto, más replegado, cortó los avances con faltas en la mitad de la cancha, lo que derivó en la amonestación de Mosevich.

La primera interrupción llegó a los 25 minutos, cuando un grupo de hinchas del Verdinegro se subió al alambrado de la popular local. La policía intervino y el árbitro Sebastián Martínez detuvo el juego hasta que los simpatizantes descendieron. Apenas reanudado, llegó la polémica: Diego González convirtió para el local, pero el tanto fue anulado por una mano previa en la jugada.

Embed

El clima se volvió aún más tenso sobre el final del primer tiempo, cuando se repitieron los incidentes en la tribuna. Martínez volvió a detener el partido por seguridad y el propio presidente del club, Jorge Miadosqui, ingresó al campo para dialogar con las autoridades y calmar los ánimos. Tras casi quince minutos de incertidumbre, el juego pudo continuar. En tiempo de descuento, Marco Iacobellis tuvo la chance más clara, pero su remate dio en el palo tras un desvío del arquero Manuel Roffo.

San Martín de San Juan fue por el gol

En el segundo tiempo, San Martín salió decidido a buscar el gol. Maestro Puch exigió a Roffo con un cabezazo y el “Pulpo” González probó de media distancia. Sin embargo, la reacción se cortó abruptamente a los 14 minutos, cuando Nicolás Watson fue expulsado por una dura falta sobre Beltrán, dejando al Verdinegro con uno menos durante más de media hora.

Con superioridad numérica, Instituto se adelantó y tuvo sus oportunidades. Alex Luna y Matías Fonseca, que ingresó desde el banco, inquietaron al arquero Matías Borgogno, figura clave para mantener el cero. Aun en inferioridad, el conjunto sanjuanino no se resignó: Recalde estrelló un tiro libre en el travesaño y Salle intentó con un remate desde afuera del área que se fue apenas desviado.

Los minutos finales mostraron a un San Martín lanzado al ataque con pelotas paradas y a un Instituto firme en defensa, aferrado al empate. El cierre, entre el cansancio y la tensión, dejó gusto a poco para ambos equipos: el local necesitaba ganar para escapar del fondo y los cordobeses desaprovecharon la oportunidad de acercarse a la zona de playoffs.

Con este resultado, San Martín suma 11 puntos y continúa último en los promedios, mientras que Instituto quedó con 12 unidades, en el décimo lugar de la Zona B. En la próxima fecha, el equipo de Leonardo “Pipi” Romagnoli visitará a San Lorenzo el viernes a las 14.30, mientras que los dirigidos por Diego Dabove recibirán a Atlético Tucumán el domingo a las 16.45.

En una tarde marcada por la tensión y la falta de gol, el empate en San Juan reflejó las urgencias de dos equipos que atraviesan realidades diferentes, pero que comparten una misma necesidad: volver a sumar de a tres para escapar de sus propios fantasmas.

Síntesis del partido:

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Diego González, Nicolás Watson, Sebastián González; Marco Iacobellis, Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar, Emanuel Beltrán; Jonás Acevedo, Gastón Lodico, Juan Ignacio Méndez, Lucas Rodríguez; Alex Luna, Luca Klimowicz. DT: Daniel Oldrá.

Cambios en el segundo tiempo: 1m Jhon Córdoba por Jonas Acevedo y Stefano Moreyra por Leonel Mosevich (I); 7m Santiago Salle por Marco Iacobellis, Sebastián Jaurena por Diego González y Santiago Barrera por Sebastián González (SM); 19m Tomás Fernández por Ignacio Maestro Puch (SM); 22m Matías Gallardo por Luca Klimowicz, Matías Fonseca por Ignacio Méndez (I), 38m Francis Mac Allister por Gastón Lodico (I); 43m Juan Cavallero por Horacio Tijanovich (SM).

Incidencias en el segundo tiempo: 14m. expulsado Watson (SM).

Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez (San Juan).

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Silvio Trucco.