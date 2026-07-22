Roberto Ayala rompió el silencio y aclaró su cruce con Dani Olmo tras la final del Mundial: "Estoy arrepentido"

Ayala también explicó que su intención inicial era intervenir para terminar con los disturbios que se desataron una vez consumada la derrota argentina. "Es una pena y hay que asumir los hechos y las cosas que ha hecho uno dentro del campo. Cuando termina el partido lo que veo es que hay una gresca en la mitad de cancha y tiramos a ir a buscar a nuestros jugadores y que termine de esa manera porque no somos eso".

SE ENOJÓ LEANDRO: Paredes golpeó a Éric García y a Gavi mientras festejaban muy cerca de él.



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Además, se refirió a las imágenes en las que también aparecen Leandro Paredes y Eric García durante los incidentes, que dejan al volante central argentino con una polémica imagen. "Me hago cargo de lo que he hecho. Mi intención fue ir y separar, esa fue mi intención; pero a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil, pero no es excusa, y por el lugar que ocupo mi comportamiento tiene que ser otro, reciba lo que reciba. Eric García también estaba ahí y simplemente se lo dije a Eric, que entré a separar y a felicitar nada más".

Mientras tanto, la FIFA abrió una investigación disciplinaria para analizar los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026. El organismo designó un instructor para revisar lo sucedido, en una secuencia que también incluyó el golpe de Nahuel Molina a Rodri cuando comenzaban los festejos del seleccionado español.