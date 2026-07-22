Roberto Ayala rompió el silencio y aclaró su cruce con Dani Olmo tras la final del Mundial: "Estoy arrepentido"

El integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina reconoció su error por el incidente posterior al partido decisivo que consagró campeón a España y aseguró le pedirá disculpas personalmente.
Roberto Ayala rompió el silencio sobre el episodio que protagonizó con Dani Olmo después de la final del Mundial 2026 en medio de los festejos de España y admitió que su reacción no estuvo a la altura del cargo que ocupa en la Selección Argentina. El ayudante de Lionel Scaloni reconoció que se arrepiente de lo sucedido y afirmó que intentará pedirle disculpas al futbolista español cuando tenga la oportunidad.
Durante una entrevista con Esports Migdia, por Valencia Capital Radio, el ex futbolista fue autocrítico sobre su conducta. "Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está".
El 'Ratón' evitó profundizar sobre el origen del conflicto, aunque relativizó la agresión que se vio tras el encuentro decisivo. "Para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí".
También insistió en acabar con el tema y por eso buscará hacerlo personalmente. "Fue una reacción a un dicho, pero, ya está, si lo veo obviamente que le pediré las disculpas en persona".
Ayala también explicó que su intención inicial era intervenir para terminar con los disturbios que se desataron una vez consumada la derrota argentina. "Es una pena y hay que asumir los hechos y las cosas que ha hecho uno dentro del campo. Cuando termina el partido lo que veo es que hay una gresca en la mitad de cancha y tiramos a ir a buscar a nuestros jugadores y que termine de esa manera porque no somos eso".
Además, se refirió a las imágenes en las que también aparecen Leandro Paredes y Eric García durante los incidentes, que dejan al volante central argentino con una polémica imagen. "Me hago cargo de lo que he hecho. Mi intención fue ir y separar, esa fue mi intención; pero a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil, pero no es excusa, y por el lugar que ocupo mi comportamiento tiene que ser otro, reciba lo que reciba. Eric García también estaba ahí y simplemente se lo dije a Eric, que entré a separar y a felicitar nada más".
Mientras tanto, la FIFA abrió una investigación disciplinaria para analizar los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026. El organismo designó un instructor para revisar lo sucedido, en una secuencia que también incluyó el golpe de Nahuel Molina a Rodri cuando comenzaban los festejos del seleccionado español.
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