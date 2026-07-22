Terror en Uruguay: balearon micros con hinchas de Tigre tras la goleada ante Nacional

Como consecuencia de los disparos, una persona fue alcanzada por una bala y debió ser trasladada al Hospital del Cerro, donde quedó internada fuera de peligro. Además, otros simpatizantes recibieron atención médica por cortes y lesiones ocasionadas por la rotura de los cristales.

La Policía uruguaya busca a los responsables, que escaparon inmediatamente después de efectuar los disparos. Las primeras líneas de la investigación señalan como principales sospechosos a presuntos integrantes de la barra brava de Nacional, quienes habrían aguardado el paso de los micros tras la derrota de su equipo.

Las imágenes del interior de los ómnibus, con sangre, vidrios destruidos e impactos de bala, se viralizaron rápidamente y provocaron una fuerte conmoción. El episodio reabrió el debate sobre los operativos de seguridad en los partidos internacionales organizados por la Conmebol, ya que el ataque ocurrió cuando la parcialidad visitante ya había abandonado el estadio.