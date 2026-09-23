Andrés Gariano será el árbitro del cruce entre Boca y Racing por Copa Argentina

Por otro lado, Boca aplastó por 4 a 0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela en abril de este año con el arbitraje de Gariano. De todas maneras, en el público xeneize no cayó bien la designación. "En la falta sobre Canelo era expulsión. Me extraña que para unas cosas miren y para otras no. Para un color, toman determinadas decisiones y para otros no. Cuando me cagan me doy cuenta enseguida. Quería venir a la conferencia para decir esto", dijo Falcioni, DT de Atlético Tucumán, tras la caída con River en donde ocurrió la polémica no expulsión de Arambarri.