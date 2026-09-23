Andrés Gariano será el árbitro del cruce entre Boca y Racing por Copa Argentina

El bahiense, que viene de tener un fallo polémico al no expulsar a un jugador de River ante Atlético Tucumán, buscará impartir justicia en el encuentro del certamen federal.
La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que Andrés Gariano será el árbitro del choque entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina a disputarse este domingo, desde las 17, en el Gigante de Arroyito. La designación del juez bahiense generó ruido en los hinchas del Xeneize dado que viene de tener un fallo polémico al no expulsar a Mauro Arambarri, jugador de River, en el encuentro contra Atlético Tucumán por el Torneo Clausura.
En cuanto a su historia dirigiendo a Boca y Racing, Gariano cuenta con un historial muy reducido con ambos equipos: le tocó dos veces dirigir a Racing (una de ellas por esta misma competencia) y una sola a Boca. En primer lugar, fue el juez en la derrota de Racing por 3 a 1 con Central Córdoba en Santiago del Estero en diciembre de 2024 y en la victoria 1 a 0 de La Academia ante San Martín de Formosa por esta misma Copa Argentina.
Por otro lado, Boca aplastó por 4 a 0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela en abril de este año con el arbitraje de Gariano. De todas maneras, en el público xeneize no cayó bien la designación. "En la falta sobre Canelo era expulsión. Me extraña que para unas cosas miren y para otras no. Para un color, toman determinadas decisiones y para otros no. Cuando me cagan me doy cuenta enseguida. Quería venir a la conferencia para decir esto", dijo Falcioni, DT de Atlético Tucumán, tras la caída con River en donde ocurrió la polémica no expulsión de Arambarri.
Gariano estará acompañado de Lucas Novelli en el VAR. A su vez, Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri serán los asistentes, Sebastián Martínez el cuarto y Diego Romero el AVAR.
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