Un arquero argentino se negó a atajar un penal en el fútbol boliviano

El penal sancionado y la ejecución sin oposición del argentino

El ascenso boliviano nos regala un momentazo. Penal inexistente en los descuentos y protesta del arquero que ni siquiera intenta atajar en lanzamiento. Triunfo por 3-2 del Atlético Independiente...pic.twitter.com/QbbJBMaJlk — Nicolás Oyarzún (@nicolasoyarzun1) September 23, 2026

El punto cuestionable de la conducta de Tesonotte estuvo en otro aspecto. La Regla 14 indica que el arquero no debe tocar los postes, el travesaño o la red antes de la ejecución, por eso, podía decidir no lanzarse para detener la pelota, pero no podía apoyarse o tocar el poste durante el procedimiento previo al remate. En caso de cometer una infracción posicional y que la pelota igualmente ingrese al arco, la propia regla establece que el gol debe concederse, por lo que el tanto de Independiente no podía ser anulado por esa conducta.

Finalmente, la Comisión Nacional de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol suspendió por tiempo indefinido a Carlos Arteaga de todos los torneos correspondientes a 2026. La medida quedó establecida en la Resolución de Suspensión N.º 005/2026, emitida en Cochabamba el 21 de septiembre. El organismo consideró que el penal sancionado había sido inexistente y que la decisión arbitral había incidido en el resultado del partido, que terminó con triunfo de Independiente por 3-2.