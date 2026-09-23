Un arquero argentino se negó a atajar un penal en el fútbol boliviano

Gustavo Tesonotte decidió no intentar contener el remate desde los doce pasos como protesta por su disconformidad por la falta cobrada por el árbitro.
El partido entre Wilstermann Cooperativas e Independiente de Cochabamba, por la Copa Simón Bolívar, terminó con una escena insólita protagonizada por el arquero argentino Gustavo Tesonotte. En el último minuto, con el encuentro 2-2, el árbitro Carlos Arteaga sancionó penal y el guardameta decidió ubicarse junto a un poste, de espaldas a la pelota, como forma de protesta.
Ernesto Adiri ejecutó el remate y convirtió sin oposición para el 3-2 final. Posteriormente la Comisión Nacional de Árbitros de Bolivia determinó que la sanción había sido incorrecta y suspendió al juez por tiempo indefinido por la gravedad de la sanción.
La jugada que generó la protesta se produjo cuando Tesonotte salió a disputar una pelota dentro del área y el árbitro interpretó que había cometido una infracción. Los reclamos de los futbolistas de Wilstermann fueron inmediatos y el partido estuvo detenido durante aproximadamente 20 minutos. El torneo no contaba con VAR, por lo que la decisión no podía ser revisada durante el encuentro. Más tarde, la Comisión Nacional de Árbitros sostuvo que se había tratado de “un penal inexistente en una jugada de disputa normal”.
La situación abrió otra discusión: ¿el arquero puede negarse a intentar atajar un penal? La Regla 14 de las Reglas de Juego 2026/27 establece que el guardameta debe permanecer sobre su línea de meta, entre los dos postes y frente al ejecutor hasta que la pelota sea golpeada. Sin embargo, la norma no le exige que se arroje o realice un movimiento para intentar detener el remate. Es decir, puede permanecer inmóvil y no intentar atajar, siempre que respete las condiciones de posicionamiento establecidas.
El punto cuestionable de la conducta de Tesonotte estuvo en otro aspecto. La Regla 14 indica que el arquero no debe tocar los postes, el travesaño o la red antes de la ejecución, por eso, podía decidir no lanzarse para detener la pelota, pero no podía apoyarse o tocar el poste durante el procedimiento previo al remate. En caso de cometer una infracción posicional y que la pelota igualmente ingrese al arco, la propia regla establece que el gol debe concederse, por lo que el tanto de Independiente no podía ser anulado por esa conducta.
Finalmente, la Comisión Nacional de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol suspendió por tiempo indefinido a Carlos Arteaga de todos los torneos correspondientes a 2026. La medida quedó establecida en la Resolución de Suspensión N.º 005/2026, emitida en Cochabamba el 21 de septiembre. El organismo consideró que el penal sancionado había sido inexistente y que la decisión arbitral había incidido en el resultado del partido, que terminó con triunfo de Independiente por 3-2.
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