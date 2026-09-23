Gallardo prepara su debut en Ecuador con una idea clara: "Intentar ser protagonistas"

En la previa de su estreno en un amistoso contra Corea del Sur, el entrenador argentino tuvo su primer entrenamiento con la Tri y anticipó el estilo que buscará implementar en el combinado nacional.
Marcelo Gallardo tuvo su primer entrenamiento al frente de la Selección de Ecuador en Suwon, Corea del Sur, donde prepara su debut ante el combinado local. El entrenador argentino y su cuerpo técnico recibieron a los convocados y comenzaron a trabajar con el plantel. “Lo más importante es que vamos a aprovechar esta estadía en Asia para ir conociéndonos entre todos”, explicó el Muñeco.
Luego de una jornada de gimnasio, el plantel realizó este miércoles su primera práctica en el campo, con la llegada de la mayoría de los futbolistas convocados. Más tarde, Gallardo habló en conferencia de prensa junto a Hernán Galíndez y dejó en claro la idea que pretende para su equipo: “La idea madre va a ser el protagonismo que querramos adoptar. Vamos a intentar ser protagonistas con las muy buenas características que tiene el futbolista ecuatoriano”.
De todos modos, el entrenador argentino reconoció que todavía es demasiado pronto para observar una identidad definida en el seleccionado. “Esperamos ir conociéndonos de a poco, hoy tuvimos un encuentro, bajamos algunas ideas de conocimiento, de lo que vamos a intentar hacer en este comienzo”, señaló. Además, remarcó la importancia de la comunicación y de que los jugadores incorporen progresivamente sus indicaciones.
El debut de Gallardo con Ecuador será este jueves desde las 8 ante Corea del Sur, en el primero de los amistosos que la Tri disputará durante la fecha FIFA. El técnico buscará aprovechar la gira por Asia para conocer a sus futbolistas, transmitir sus conceptos y comenzar a construir el equipo con el que afrontará su nuevo desafío internacional.
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