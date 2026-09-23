Gallardo prepara su debut en Ecuador con una idea clara: "Intentar ser protagonistas"

Luego de una jornada de gimnasio, el plantel realizó este miércoles su primera práctica en el campo, con la llegada de la mayoría de los futbolistas convocados. Más tarde, Gallardo habló en conferencia de prensa junto a Hernán Galíndez y dejó en claro la idea que pretende para su equipo: “La idea madre va a ser el protagonismo que querramos adoptar. Vamos a intentar ser protagonistas con las muy buenas características que tiene el futbolista ecuatoriano”.