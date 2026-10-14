Rodolfo Arruabarrena: "Mantengan la ilusión porque faltan 90 minutos y somos Boca"

Tras la inmerecida caída por 1 a 0 con Vasco en la ida de las semis de la Sudamericana en La Bombonera, el entrenador del Xeneize mandó un mensaje de confianza de cara a la vuelta.
Tras la inmerecida derrota por 1 a 0 con Vasco Da Gama en La Bombonera en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, Rodolfo Arruabarrena mandó un mensaje de confianza: "A la gente le digo que mantenga la ilusión. Faltan 90 minutos y somos Boca".
"Una derrota no nos tiene que bajar los brazos, no hay tiempo para bajar la cabeza. Queremos seguir peleando todo y en eso estamos. Este es un club en el que te caes y te tenés que levantar, un resultado adverso no nos tiene que cambiar las ganas de hacer historia", expresó en conferencia de prensa.
Boca dejó atrás un invicto de 17 partidos y quedó obligado a ganar la vuelta del próximo martes si quiere seguir soñando con clasificar a la final del certamen internacional. Antes, el Xeneize deberá enfrentar a Talleres en un partido clave por la pelea en al tabla anual, un encuentro en el que el Vasco contó que tratará de poner lo mejor.
Autocrítico, el entrenador dejó en claro que buscarán mejorar para el duelo en Brasil que aún no tiene sede confirmada: "No fue nuestro mejor partido, estuvimos muy acelerados y nos costó encontrarle la vuelta". Y no quiso explicar la imprecisión de su equipo a la ausencia por lesión de Leandro Paredes.
comentar