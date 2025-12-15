Rosario Central tiene nuevo DT: Jorge Almirón asumirá tras la salida de Ariel Holan

Después de ese episodio, la dirigencia rosarina se vio obligada a salir rápidamente en busca de un reemplazante. En la lista de candidatos aparecieron nombres de peso como Eduardo Coudet, Ramón Díaz y Gabriel Milito, pero finalmente el elegido fue Almirón. El entrenador se encontraba sin club, luego de haber rescindido de mutuo acuerdo su contrato con Colo-Colo en agosto de este año.

Su amplia trayectoria y experiencia fueron factores determinantes para que la conducción encabezada por Gonzalo Belloso lo señalara como el hombre indicado para liderar el nuevo proyecto deportivo. Almirón cuenta con pasos por clubes como Lanús, Boca, Godoy Cruz e Independiente, entre otros, construyendo un currículum que divide opiniones, pero no pasa inadvertido.

Jorge Almirón es el nuevo DT de Rosario Central



El DT tendrá además el desafío de volver a disputar la Copa Libertadores, y lo hará con un plantel de jerarquía encabezado por Ángel Di María, figura estelar del equipo, junto a nombres como Alejo Véliz, Jaminton Campaz, Ignacio Malcorra y Jorge “Fatura” Broun.

La carrera de Almirón como entrenador es extensa y diversa. Dirigió 11 clubes, de los cuales seis fueron argentinos. Sus inicios se dieron en el exterior: entrenó a Veracruz y Correcaminos en el ascenso mexicano, luego fue ayudante técnico en Atlas en 2012 y más tarde asumió en Defensa y Justicia en la B Nacional, donde estuvo hasta junio de 2013, antes de partir a Tijuana.

ariel-holan_862x485.webp Ariel Holan ganó dos títulos internacionales en Independiente. Días atrás dejó de ser el DT de Rosario Central.

Posteriormente, pasó por Godoy Cruz (2013/14), Independiente (2014/15), Lanús (2016/18), Atlético Nacional de Colombia (2018), San Lorenzo (2018/19), Al Shabab de Arabia Saudita (2019/20), Elche de España (2020/21), volvió a Lanús en 2022, tuvo un segundo ciclo en Elche (2022/23), dirigió a Boca en 2023 y su última experiencia fue en Colo-Colo durante la temporada 2024/25.

En números, Jorge Almirón dirigió 536 partidos como entrenador, con 217 victorias, 161 empates y 158 derrotas, alcanzando una efectividad del 50,5%. Ahora, en Rosario Central, tendrá una nueva oportunidad para revalidar su carrera y dejar su sello en el Gigante de Arroyito.