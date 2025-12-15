Boca irá como cabeza de serie en la Copa Libertadores: cómo serán los bombos para el sorteo

Junto a Flamengo, Palmeiras, Fluminense y otros grandes del continente, el Xeneize formará parte del bombo 1 en la máxima competición continental del próximo año.
A pocos días del sorteo de las fases preliminares, la Copa Libertadores 2026 empieza a despejar algunas incógnitas, la fecha se va acercando y ya tiene definida la distribución de los bombos. Entre las principales novedades se destaca que Boca será el único representante argentino que ocupará el rol de cabeza de serie en el certamen continental.
El Xeneize integrará el bombo 1 gracias a su ubicación en el ranking Conmebol, lo que le permitirá evitar a los rivales de mayor peso en la etapa inicial. Los demás equipos argentinos quedarán distribuidos en distintos copones: Estudiantes y Lanús formarán parte del bombo 2, mientras que Rosario Central estará en el bombo 3.
El sorteo de la fase de grupos, previsto para la semana del 18 de marzo, contará con 28 equipos ya clasificados y aguardará por los cuatro conjuntos que superen las instancias previas. Estos últimos completarán el bombo 4, donde ya se encuentran Platense e Independiente Rivadavia.
Las fases preliminares comenzarán el martes 2 de febrero. Por su parte, Argentinos Juniors, el otro club argentino que disputará esta etapa, debutará en la Fase 2, programada entre el 17 y el 26 de febrero. La fase de grupos se pondrá en marcha el martes 7 de abril, dando inicio al recorrido hacia la final, que se disputará el 28 de noviembre.
