Boca irá como cabeza de serie en la Copa Libertadores: cómo serán los bombos para el sorteo

El Xeneize integrará el bombo 1 gracias a su ubicación en el ranking Conmebol, lo que le permitirá evitar a los rivales de mayor peso en la etapa inicial. Los demás equipos argentinos quedarán distribuidos en distintos copones: Estudiantes y Lanús formarán parte del bombo 2, mientras que Rosario Central estará en el bombo 3.

jugadores de boca Muchos nombres en la puerta de salida, pocos en la de entrada.

El sorteo de la fase de grupos, previsto para la semana del 18 de marzo, contará con 28 equipos ya clasificados y aguardará por los cuatro conjuntos que superen las instancias previas. Estos últimos completarán el bombo 4, donde ya se encuentran Platense e Independiente Rivadavia.

Las fases preliminares comenzarán el martes 2 de febrero. Por su parte, Argentinos Juniors, el otro club argentino que disputará esta etapa, debutará en la Fase 2, programada entre el 17 y el 26 de febrero. La fase de grupos se pondrá en marcha el martes 7 de abril, dando inicio al recorrido hacia la final, que se disputará el 28 de noviembre.

Los bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1

Flamengo

Palmeiras

Boca

Peñarol

Nacional (U)

Liga de Quito o Libertad

Fluminense

Independiente del Valle

Bombo 2

Libertad o Barcelona

Estudiantes

Lanús

Cerro Porteño

Corinthians o Universitario

Bolívar

Cruzeiro

Junior

Bombo 3

Universitario o Vasco da Gama

Universidad de Chile

Independiente Santa Fe

Rosario Central

Always Ready

Coquimbo Unido

Deportivo La Guaira

Cusco

Bombo 4