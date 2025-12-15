La Finalissima entre la Selección Argentina y España ya tiene fecha: cuándo se jugará

Según comentó Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ya existe un acuerdo sellado con la UEFA para la organización del partido. Sólo resta el anuncio oficial para que el evento quede formalmente confirmado.

“Hemos cerrado un acuerdo con UEFA y estamos a la espera de la comunicación oficial”, señaló el dirigente.

La Finalissima volvió a disputarse en 2022, cuando la Argentina goleó 3-0 a Italia en el estadio de Wembley. Desde entonces, Conmebol y UEFA trabajan de manera conjunta para darle continuidad a este cruce entre los campeones continentales, que con el paso del tiempo fue ganando relevancia dentro del calendario internacional.

Si bien aún no se informaron de manera oficial la sede ni el horario, trascendió que el encuentro podría jugarse el 27 de marzo, con Qatar como sede tentativa para el cotejo.

De confirmarse, será un nuevo capítulo para un torneo que ya supo conquistar la “Albiceleste” en dos oportunidades: en 1993 ante Dinamarca y en 2022 frente a Italia.

Mundial 2026: la Argentina está entre los cinco países que más entradas solicitó

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) recibió cerca de 101.000 solicitudes de entradas por parte de los hinchas argentinos para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, quedando entre los cinco países que más tickets pidieron.

Los hinchas argentinos se ubicaron en el quinto lugar entre los simpatizantes que más entradas solicitaron para asistir a alguno de los 104 partidos del Mundial que empezará el 11 de junio de 2026 con el partido entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca.

El pasado jueves se abrió la tercera etapa de venta de entradas para la cita intercontinental ya con el cronograma de la competencia develado, los argentinos solicitaron cerca de 101.056 entradas y quedaron en el quinto lugar detrás de los brasileños que 101.576 tickets.

Con 367.376 solicitudes, Colombia lídera el ranking y es seguido en el podio por los europeos Inglaterra, con 140.291, y Alemania, con 138.246. Esta estadística que contempla la FIFA no tiene en cuenta a los tres países anfitriones.