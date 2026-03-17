Sadio Mané explotó por el escritorazo: "Hay demasiada corrupción en nuestro deporte"

El capitán de la Selección de Senegal criticó la decisión de la Confederación Africana de Fútbol de quitarle la estrella de la Copa Africana 2025 y dársela al otro finalista Marruecos.
La Confederación Africana de Fútbol decidió quitarle el título de la Copa Africana 2025 a Senegal y coronar campeón a Marruecos a dos meses de la escandalosa final. La confederación resolvió darle por perdida la final -que habían ganado 1 a 0 en el tiempo extra- con el marcador de 3-0 a los senegaleses por el abandono del campo de juego por varios minutos, que se dio tras ser perjudicados por fallos arbitrales como un gol mal anulado y un penal para su rival inexistente.
Este martes, la Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) declaró a Senegal "culpable de perder por incomparecencia" (por infringir con los artículos 82 y 84 del reglamento), darle el partido por perdido por 3-0 y, por ende, el título a Marruecos.
Tras darse a conocer esta bomba, que sacudió al mundo del fútbol, Sadio Mané, capitán y figura de Senegal, se expresó en una historia de Instagram: "Lo sucedido ha llegado demasiado lejos. Este no es el fútbol por el que luchamos, no es la África en la que creemos. Hay demasiada corrupción en nuestro deporte, y está acabando con la pasión de millones de aficionados en todo el continente".
Y agregó: "Los jugadores lo dan todo en la cancha, pero las decisiones fuera de ella deciden partidos y trofeos. Estoy profundamente decepcionado, no solo por Senegal, sino por el fútbol africano en general. Nos merecemos algo mejor. Los aficionados merecen justicia, transparencia y respeto".
Con esta decisión, Marruecos alcanzó su segundo trofeo de Copa Africana tras la obtenida en 1976 y Senegal se quedó con una estrella, la lograda en la edición 2021. Sí, Senegal se había despegado del escalón de Marruecos y ahora son los marroquís que dejan abajo a los senegaleses.
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