Sadio Mané explotó por el escritorazo: "Hay demasiada corrupción en nuestro deporte"

Tras darse a conocer esta bomba, que sacudió al mundo del fútbol, Sadio Mané, capitán y figura de Senegal, se expresó en una historia de Instagram: "Lo sucedido ha llegado demasiado lejos. Este no es el fútbol por el que luchamos, no es la África en la que creemos. Hay demasiada corrupción en nuestro deporte, y está acabando con la pasión de millones de aficionados en todo el continente".