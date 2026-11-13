Salió la sanción a Jesús Owono por la infracción que ocasionó la muerte de Jesús de Miguel

Desde Andorra, el entrenador Carles Manso se refirió al estado emocional del arquero y aseguró que "está muy tocado" y atraviesa "los peores momentos de su vida". Además, pidió respeto por su intimidad y explicó que permanece acompañado por sus seres queridos. "La situación de Jesús Owono es muy sensible, ya que él es el principal implicado. Es un tema que se tiene que gestionar y tenemos que respetar todo su proceso y su intimidad. Él está con su familia, con sus amigos y su pareja. Ellos le ayudarán a llevar lo mejor posible esta situación tan triste", expresó el director técnico. Por otra parte, Manso desmintió los rumores sobre un posible retiro del fútbol profesional, aunque el futuro del arquero todavía es una incógnita.