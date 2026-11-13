Salió la sanción a Jesús Owono por la infracción que ocasionó la muerte de Jesús de Miguel

La RFEF le aplicó 12 partidos de suspensión al arquero de Andorra por la dura entrada ante el delantero de Tenerife, quien falleció un día después del impacto durante el encuentro.
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó con 12 partidos de suspensión a Jesús Owono, arquero del Andorra, por la infracción que protagonizó ante Jesús de Miguel durante el encuentro frente a Tenerife, el pasado 2 de noviembre. La dura entrada del guardameta terminó con el delantero tendido sobre el campo y, tras sufrir un paro cardíaco, falleció al día siguiente. El Comité de Disciplina consideró que la acción constituyó una infracción grave y resolvió aplicar el máximo castigo previsto para este tipo de situaciones.
En su resolución, el organismo explicó que los hechos "son constitutivos de una infracción grave tipificada en el artículo 102 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, cuya especial gravedad justifica la imposición de la sanción en su grado máximo, esto es, doce partidos de suspensión". Según informó Mundo Deportivo, el árbitro del encuentro justificó la expulsión directa de Owono por "impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa". Además, dejó constancia de que De Miguel recibió atención médica sobre el terreno de juego y debió abandonar el campo en camilla.
La sanción se encuentra entre las más severas aplicadas recientemente por el Comité de Disciplina de la RFEF. De hecho, durante este año el arquero argentino Esteban Andrada recibió 13 partidos de suspensión por su agresión a Jorge Pulido en el clásico entre Real Zaragoza y SD Huesca. En el caso de Owono, la resolución llega después de una tragedia que conmocionó al fútbol español y mundial, debido a las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento del delantero de Tenerife.
El episodio ocurrió cuando De Miguel intentaba controlar la pelota en la mitad de la cancha y el arquero ecuatoguineano salió a despejarla, pero terminó impactando con su rodilla contra el atacante. El golpe provocó una fuerte conmoción en el estadio y el futbolista quedó tendido sobre el césped, donde recibió asistencia médica de urgencia. Pese a los esfuerzos del personal sanitario, sufrió un paro cardíaco y no pudo ser reanimado. La muerte del delantero generó un profundo impacto en ambos clubes y en el ambiente del fútbol, mientras que Owono quedó en el centro de una situación especialmente delicada.
Desde Andorra, el entrenador Carles Manso se refirió al estado emocional del arquero y aseguró que "está muy tocado" y atraviesa "los peores momentos de su vida". Además, pidió respeto por su intimidad y explicó que permanece acompañado por sus seres queridos. "La situación de Jesús Owono es muy sensible, ya que él es el principal implicado. Es un tema que se tiene que gestionar y tenemos que respetar todo su proceso y su intimidad. Él está con su familia, con sus amigos y su pareja. Ellos le ayudarán a llevar lo mejor posible esta situación tan triste", expresó el director técnico. Por otra parte, Manso desmintió los rumores sobre un posible retiro del fútbol profesional, aunque el futuro del arquero todavía es una incógnita.
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