Mauricio Pochettino asumirá como DT del Manchester United y tendrá la misión de sacarlo de la zona de descenso

Será su regreso a un campeonato que conoce muy bien. En el Tottenham alcanzó la final de la Champions League 2018/19 y fue subcampeón de la Premier League en la temporada 2016/17. También tuvo un paso por el Paris Saint-Germain, donde dirigió a Lionel Messi y consiguió tres títulos: la Supercopa francesa de 2020, la Copa de Francia 2020/21 y la Ligue 1 2021/22.

Su nuevo desafío, sin embargo, será mucho más complejo que un simple regreso. Pochettino encontrará a un Manchester United golpeado, con malos resultados, problemas futbolísticos y la amenaza concreta de perder la categoría, una situación impensada para uno de los clubes más importantes de Inglaterra.

Manchester United, en crisis: el peor arranque de su historia en la Premier League

El panorama que recibirá el entrenador argentino es preocupante. El Manchester United acumula apenas ocho puntos en las primeras diez fechas de la Premier League 2026/27, producto de una victoria, cinco empates y cuatro derrotas. Con esos números, ocupa el 18.º puesto de la tabla y se encuentra en zona de descenso directo.

El Manchester United atraviesa una profunda crisis futbolística y registra su peor comienzo histórico en la Premier League.

Se trata del peor comienzo del equipo desde la creación de la Premier League, en 1992. La campaña actual incluso superó el registro negativo de la temporada 2024/25, cuando había conseguido 12 unidades en las primeras diez jornadas. La falta de triunfos y la irregularidad colectiva profundizaron el malestar de los hinchas y terminaron condicionando la continuidad de Carrick.

Los antecedentes históricos tampoco son alentadores. En las cinco oportunidades en las que el Manchester United descendió a la segunda división, el equipo había llegado a la décima jornada con diez puntos o menos. El último descenso ocurrió en la temporada 1973/74, cuando el conjunto inglés perdió la categoría después de una campaña que quedó marcada en la historia del club.

A ese contexto se suma que Carrick había conseguido llevar al equipo al tercer puesto en la temporada anterior, pero no logró sostener ese rendimiento. El United ganó apenas uno de sus últimos once partidos bajo su conducción, una estadística que terminó acelerando su salida.

Pochettino tendrá poco tiempo para acomodarse antes de su primer gran desafío: el 22 de noviembre visitará al Liverpool en Anfield, en uno de los clásicos más importantes del fútbol inglés. Además, ya comenzó a conversar con la dirigencia sobre posibles refuerzos para el mercado de enero, con la intención de fortalecer especialmente el lateral izquierdo y la delantera.

El entrenador argentino asumirá así una misión de enorme exigencia: recuperar a un gigante europeo que hoy pelea por salir de los puestos de descenso y devolverlo a los primeros planos del fútbol inglés.