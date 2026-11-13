Messi vuelve a la Argentina: jugará con Inter Miami ante River en el Monumental

El capitán argentino regresará al país el 19 de enero de 2027 para disputar un amistoso frente al Millonario. Será su primera presentación en territorio argentino con la camiseta de un club y volverá al Monumental tras su retiro de la Selección.
Lionel Messi volverá a jugar en la Argentina. El astro rosarino será protagonista de un partido especial el próximo 19 de enero de 2027, cuando el Inter Miami visite a River Plate en el Estadio Monumental, en un amistoso que promete convocar a miles de hinchas y tendrá un significado particular para el fútbol argentino.
El encuentro, denominado “Un encuentro Monumental”, formará parte de la pretemporada del equipo estadounidense y marcará la primera presentación del Inter Miami en el país. Además, será la primera vez que Messi juegue en la Argentina representando a un club, en un escenario que conoce muy bien por sus numerosas presentaciones con la camiseta de la Selección.
La vuelta del capitán argentino al Monumental tendrá un condimento especial. Allí disputó algunos de los partidos más recordados de su trayectoria con la Albiceleste y volverá después de su último encuentro en ese estadio, que fue ante Benín el pasado 6 de octubre, en el marco de su despedida del seleccionado nacional.
River e Inter Miami anunciaron el amistoso en simultáneo a través de sus canales oficiales. La presentación incluyó a algunas de las principales figuras de ambos planteles y anticipó un espectáculo que reunirá a dos instituciones con proyección internacional. El horario todavía no fue confirmado y los detalles sobre la venta de entradas se comunicarán próximamente.
La expectativa también estará puesta en los nombres que podrían compartir la cancha con Messi. Inter Miami cuenta con futbolistas de trayectoria internacional, entre ellos el uruguayo Luis Suárez, el español Sergio Reguilón, el brasileño Casemiro y el argentino Rodrigo De Paul.
El plantel que conduce Cristian Kily González también tiene otros representantes argentinos, como Rocco Ríos Novo, Gonzalo Luján, Facundo Mura, David Ayala, Tadeo Allende y Mateo Silvetti. A ellos se suman el ex River Matías Galarza Fonda y Germán Berterame, nacionalizado mexicano.
Del lado del Millonario, el amistoso podría reunir a figuras como Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Ángel Correa y Thiago Almada, de acuerdo con los nombres incluidos en la presentación del encuentro. La presencia de los futbolistas dependerá de la conformación de los planteles para esa fecha.
Desde su llegada al Inter Miami a mediados de 2023, después de sus pasos por Barcelona y París Saint-Germain, Messi se convirtió en la principal figura de la franquicia estadounidense. Durante su etapa en el club consiguió la Leagues Cup 2023, la Supporters' Shield 2024, la MLS 2025 y la Campeones Cup 2026.
La visita a Buenos Aires también sumará a la Argentina a la lista de países que el equipo estadounidense recorrió durante sus giras internacionales. Antes disputó encuentros en Colombia, Perú, Ecuador, Puerto Rico, Honduras, El Salvador, Panamá, Arabia Saudita, Hong Kong y Japón.
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