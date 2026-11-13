Messi vuelve a la Argentina: jugará con Inter Miami ante River en el Monumental

Las figuras que podrían estar en el Monumental

La expectativa también estará puesta en los nombres que podrían compartir la cancha con Messi. Inter Miami cuenta con futbolistas de trayectoria internacional, entre ellos el uruguayo Luis Suárez, el español Sergio Reguilón, el brasileño Casemiro y el argentino Rodrigo De Paul.

El plantel que conduce Cristian Kily González también tiene otros representantes argentinos, como Rocco Ríos Novo, Gonzalo Luján, Facundo Mura, David Ayala, Tadeo Allende y Mateo Silvetti. A ellos se suman el ex River Matías Galarza Fonda y Germán Berterame, nacionalizado mexicano.

Del lado del Millonario, el amistoso podría reunir a figuras como Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Ángel Correa y Thiago Almada, de acuerdo con los nombres incluidos en la presentación del encuentro. La presencia de los futbolistas dependerá de la conformación de los planteles para esa fecha.

Un regreso especial para Messi

Desde su llegada al Inter Miami a mediados de 2023, después de sus pasos por Barcelona y París Saint-Germain, Messi se convirtió en la principal figura de la franquicia estadounidense. Durante su etapa en el club consiguió la Leagues Cup 2023, la Supporters' Shield 2024, la MLS 2025 y la Campeones Cup 2026.

La visita a Buenos Aires también sumará a la Argentina a la lista de países que el equipo estadounidense recorrió durante sus giras internacionales. Antes disputó encuentros en Colombia, Perú, Ecuador, Puerto Rico, Honduras, El Salvador, Panamá, Arabia Saudita, Hong Kong y Japón.