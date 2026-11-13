La Conmebol confirmó el árbitro para la final de la Sudamericana entre Boca y Mineiro

El uruguayo Andrés Matonte tendrá a su cargo la definición en Barranquilla y volverá a dirigir al equipo argentino, con el que registra un historial favorable después de sus primeras dos presentaciones.
Andrés Matonte fue designado por la Conmebol como árbitro de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro, que se disputará el próximo sábado en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El uruguayo de 38 años tendrá la responsabilidad de impartir justicia en uno de los partidos más importantes de la temporada y dirigirá por décima vez al Xeneize. Además, será su tercera final internacional después de sus experiencias en la Sudamericana 2021 y la Recopa 2023.
El historial de Matonte en definiciones continentales incluye dos antecedentes importantes: dirigió la victoria de Athletico Paranaense por 1-0 frente a Red Bull Bragantino en la final de la Copa Sudamericana 2021 y el triunfo de Independiente del Valle por penales ante Flamengo en el Maracaná, por la Recopa Sudamericana 2023. A lo largo de su carrera internacional también acumuló 48 partidos de Copa Libertadores, dos encuentros de Copa América y participaciones en el Mundial de Qatar 2022 y el Mundial de Clubes 2025, una trayectoria que respalda su designación para el duelo decisivo.
Con Boca, el árbitro uruguayo registra nueve presentaciones y un balance que cambió considerablemente después de sus primeras experiencias. Las dos primeras terminaron en derrotas: una por 2-0 frente a Corinthians en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 y otra ante el mismo rival, que significó la eliminación del conjunto argentino en aquella edición. Sin embargo, desde entonces el Xeneize consiguió resultados positivos cada vez que Matonte estuvo a cargo de sus partidos, una estadística que alimenta las expectativas de cara a la final.
Entre los triunfos más importantes de Boca con el uruguayo como árbitro aparecen los conseguidos ante Deportivo Pereira, Racing y Palmeiras durante la Copa Libertadores 2023, aunque los dos últimos se definieron mediante tiros desde el punto del penal. En la actual edición de la Sudamericana también estuvo presente en dos encuentros del equipo de Arruabarena: la victoria por 1-0 ante O'Higgins en la ida de los dieciseisavos de final y la goleada por 4-0 frente a Recoleta en la vuelta de los octavos. De esta manera, la final ante Atlético Mineiro será su tercera participación como juez principal en el camino internacional de Boca durante esta temporada.
El antecedente de Mineiro con Matonte es mucho más limitado, ya que solamente lo dirigió en una oportunidad, cuando el conjunto brasileño venció por 2-0 a Alianza Lima durante la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. Por otra parte, los equipos brasileños presentan estadísticas favorables bajo su arbitraje, aunque sin una tendencia uniforme, ya que de los 16 clubes de ese país a los que dirigió, ocho tienen un balance positivo y seis registran un historial equilibrado.
La terna arbitral tendrá una marcada presencia uruguaya y paraguaya para la definición en Barranquilla. Matonte estará acompañado por sus compatriotas Nicolás Tarán y Andrés Nievas como asistentes, mientras que los paraguayos Juan Benítez y Milciades Saldívar cumplirán las funciones de cuarto y quinto árbitro. En el VAR estarán el paraguayo Ulises Mereles y los uruguayos Agustín Berisso y Leodán González.
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