La Conmebol confirmó el árbitro para la final de la Sudamericana entre Boca y Mineiro

Con Matonte como el principal, la terna arbitral completa para Boca - Atlético Mineiro.

El antecedente de Mineiro con Matonte es mucho más limitado, ya que solamente lo dirigió en una oportunidad, cuando el conjunto brasileño venció por 2-0 a Alianza Lima durante la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. Por otra parte, los equipos brasileños presentan estadísticas favorables bajo su arbitraje, aunque sin una tendencia uniforme, ya que de los 16 clubes de ese país a los que dirigió, ocho tienen un balance positivo y seis registran un historial equilibrado.

La terna arbitral tendrá una marcada presencia uruguaya y paraguaya para la definición en Barranquilla. Matonte estará acompañado por sus compatriotas Nicolás Tarán y Andrés Nievas como asistentes, mientras que los paraguayos Juan Benítez y Milciades Saldívar cumplirán las funciones de cuarto y quinto árbitro. En el VAR estarán el paraguayo Ulises Mereles y los uruguayos Agustín Berisso y Leodán González.