"Hay que matarlos": el lapidario informe arbitral contra Defensa y Justicia que beneficia a Independiente

El informe de Sebastián Zunino detalló los graves incidentes protagonizados por integrantes del cuerpo técnico del Halcón ante Boca y las sanciones modificarán la tabla de fair play.
El escándalo protagonizado por integrantes del cuerpo técnico de Defensa y Justicia durante el partido frente a Boca sumó un nuevo capítulo luego de que se conocieran los detalles del informe arbitral de Sebastián Zunino. Según reveló El Gráfico, el documento registró insultos, amenazas y hasta una agresión física contra uno de los integrantes de la terna, hechos que derivaron en sanciones para los involucrados. Además de las suspensiones individuales, las medidas tendrán consecuencias en la tabla de fair play y podrían beneficiar directamente a Independiente en la pelea por conseguir una clasificación a la Copa Sudamericana.
Uno de los episodios más graves tuvo como protagonista a Gino Claudio Navone, quien fue informado por dirigirse de manera agresiva hacia el cuerpo arbitral. De acuerdo con el documento, el integrante del cuerpo técnico se acercó cara a cara al asistente número dos y lo insultó con una fuerte amenaza. "Son unos hijos de p..., hay que matarlos a ustedes, corruptos", habría expresado durante el reclamo. Por otra parte, Gustavo Sikan también fue señalado por acercarse con una actitud desafiante y lanzar nuevas acusaciones contra los jueces. "Son unos ladrones, chorros", fueron las palabras que quedaron registradas en el informe.
La situación más delicada involucró a Gastón Machín, quien habría llegado a agredir físicamente a Sebastián Zunino mediante un empujón, lo que obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad. Según el reporte arbitral, el integrante del cuerpo técnico también lanzó insultos contra los jueces y cuestionó sus decisiones durante el encuentro. "Corrupto, ladrón, le regalan a Boca, son unos hijos de p...", habría gritado. En tanto, Gastón Saccani tampoco quedó afuera de las observaciones y fue informado por dirigirse de manera ofensiva hacia los árbitros. "Son unos hijos de p..., cag..., siempre lo mismo", habría manifestado.
Como consecuencia de los incidentes, los cuatro integrantes del cuerpo técnico recibieron un partido de suspensión, aunque cuentan con la posibilidad de reemplazar la sanción deportiva por una multa de poco más de un millón de pesos. Sin embargo, el castigo más relevante para Defensa y Justicia tendrá impacto colectivo, ya que el club perderá 20 puntos en la tabla de fair play por los hechos registrados. Esta penalización modificará su ubicación en la clasificación y podría tener consecuencias directas en la distribución de los cupos internacionales para la próxima temporada.
De esta manera, la sanción podría terminar favoreciendo a Independiente, que pelea por conseguir un lugar en la Copa Sudamericana y podría verse beneficiado por el nuevo escenario de la tabla anual. La pérdida de puntos de Defensa y Justicia lo dejaría por debajo del Rojo en el ordenamiento, con el criterio de desempate como un factor determinante para definir las posiciones. De todas maneras, el conjunto de Avellaneda aún debe esperar otros resultados que liberen los cupos necesarios, entre ellos, que Boca y Estudiantes se consagren en la Sudamericana y Libertadores respectivamente.
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