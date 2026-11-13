"Hay que matarlos": el lapidario informe arbitral contra Defensa y Justicia que beneficia a Independiente

Uno de los episodios más graves tuvo como protagonista a Gino Claudio Navone, quien fue informado por dirigirse de manera agresiva hacia el cuerpo arbitral. De acuerdo con el documento, el integrante del cuerpo técnico se acercó cara a cara al asistente número dos y lo insultó con una fuerte amenaza. "Son unos hijos de p..., hay que matarlos a ustedes, corruptos", habría expresado durante el reclamo. Por otra parte, Gustavo Sikan también fue señalado por acercarse con una actitud desafiante y lanzar nuevas acusaciones contra los jueces. "Son unos ladrones, chorros", fueron las palabras que quedaron registradas en el informe.