San Lorenzo superó a Platense y se ilusiona

Con el correr de los minutos, el equipo de Vicente López, conducido por Walter Zunino, dejó espacios en defensa que San Lorenzo no logró aprovechar. De hecho, el propio Auzmendi tuvo una ocasión inmejorable para ampliar la ventaja, pero falló en la definición cuando se encontraba mano a mano con el arquero.

Platense buscó reaccionar

En el complemento, el partido perdió intensidad y se volvió más trabado. Platense intentó reaccionar, aunque con pocas ideas y sin profundidad. Las chances más claras llegaron a través de remates de media distancia y pelotas detenidas, pero se encontró con la seguridad de Orlando Gill, que respondió con solvencia ante los intentos de Bautista Merlini y Leonardo Heredia.

El Ciclón supo sostener la ventaja con orden defensivo y se llevó tres puntos clave. Con este resultado, alcanzó los 22 puntos y se ubicó en la sexta posición de su zona, en puestos de clasificación.

Además, el triunfo tomó mayor relevancia por otros resultados de la fecha, que favorecieron sus aspiraciones. Ahora, el conjunto azulgrana no solo depende de sí mismo, sino que llega con impulso a la recta final del torneo.

Antes de su próximo compromiso en el certamen local, San Lorenzo deberá afrontar un desafío internacional: recibirá a Santos de Brasil por la Copa Sudamericana, en un duelo que también será clave para sus aspiraciones en el plano continental.