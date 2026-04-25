San Lorenzo superó a Platense y se ilusiona

San Lorenzo venció 1-0 a Platense con un gol de Auzmendi y se metió en zona de clasificación. Ahora sueña con asegurar su lugar en la próxima fase.
San Lorenzo consiguió un triunfo fundamental al vencer 1 a 0 a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, por la decimosexta fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026, y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los playoffs.
El único gol del encuentro llegó a los 27 minutos del primer tiempo. Tras un córner ejecutado desde la derecha por Matías Reali, Rodrigo Auzmendi se elevó en el área y conectó un preciso cabezazo que dejó sin chances al arquero Matías Botgogno.
Hasta ese momento, el desarrollo del partido mostraba a un Platense algo más activo, aunque sin dominio claro. Sin embargo, el tanto del conjunto dirigido por Gustavo Álvarez cambió el escenario y obligó al local a adelantarse en busca del empate.
Con el correr de los minutos, el equipo de Vicente López, conducido por Walter Zunino, dejó espacios en defensa que San Lorenzo no logró aprovechar. De hecho, el propio Auzmendi tuvo una ocasión inmejorable para ampliar la ventaja, pero falló en la definición cuando se encontraba mano a mano con el arquero.
En el complemento, el partido perdió intensidad y se volvió más trabado. Platense intentó reaccionar, aunque con pocas ideas y sin profundidad. Las chances más claras llegaron a través de remates de media distancia y pelotas detenidas, pero se encontró con la seguridad de Orlando Gill, que respondió con solvencia ante los intentos de Bautista Merlini y Leonardo Heredia.
El Ciclón supo sostener la ventaja con orden defensivo y se llevó tres puntos clave. Con este resultado, alcanzó los 22 puntos y se ubicó en la sexta posición de su zona, en puestos de clasificación.
Además, el triunfo tomó mayor relevancia por otros resultados de la fecha, que favorecieron sus aspiraciones. Ahora, el conjunto azulgrana no solo depende de sí mismo, sino que llega con impulso a la recta final del torneo.
Antes de su próximo compromiso en el certamen local, San Lorenzo deberá afrontar un desafío internacional: recibirá a Santos de Brasil por la Copa Sudamericana, en un duelo que también será clave para sus aspiraciones en el plano continental.
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