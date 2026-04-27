Los cuatro momentos curiosos de Neymar en Buenos Aires

El crack brasilero, que se encuentra en la ciudad por el duelo de este martes de Santos contra San Lorenzo, vivió horas intensas sin pasar inadvertido.
Neymar, que se encuentra en Buenos Aires para enfrentar este martes con Santos a San Lorenzo por la Copa Sudamericana, no pasó desapercibido. El crack brasilero, que viene de ser cuidado y no jugar contra Bahía por el Brasilerao, vivió cuatro momentos curiosos en la ciudad argentina.
En primer lugar, ¡Ney conoció a un chico argentino con su mismo nombre! Sí, el niño fue a la concentración del Peixe y pudo tener un breve contacto con la estrella, quien le firmó una remera y se rio cuando vio el documento del jovencito. Neymar Sebastián se llama el niño argentino, que posó con su ídolo.
En segundo lugar, Ney recibió una camiseta de Estudiantes de La Plata por parte de dos hinchas, quienes también se acercaron al hotel donde se encuentra hospedado. Por otro lado, Giuliano Galoppo, jugador de River, se acercó y se llevó foto y camiseta de Santos autografiada.
Por último, Santos entrenó en Casa Amarilla y sí, Ney también estuvo practicando en el predio de Boca para culminar unas primeras horas intensas. El fanatismo por el crack brasilero es muy grande en el país por su talento y por su cercanía a Lionel Messi, con quien, junto a Luis Suárez, formó un tridente histórico en Barcelona.
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