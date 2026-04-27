Los cuatro momentos curiosos de Neymar en Buenos Aires

En primer lugar, ¡Ney conoció a un chico argentino con su mismo nombre! Sí, el niño fue a la concentración del Peixe y pudo tener un breve contacto con la estrella, quien le firmó una remera y se rio cuando vio el documento del jovencito. Neymar Sebastián se llama el niño argentino, que posó con su ídolo.