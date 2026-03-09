Boca sufrió un nuevo lesionado a días del clásico con San Lorenzo en La Bombonera

El Xeneize informó que "Belmonte presenta una lesión muscular grado II del aductor izquierdo" en un breve comunicado en sus redes sociales. Además, el cuerpo médico sigue trabajando con Ángel Romero, quien aún "se encuentra en recuperación" de una lesión muscular en el aductor izquierdo.

Belmonte perdió la titularidad en Boca en el último tiempo pero sigue siendo una de las principales piezas de recambio por lo que será una baja sensible para el entrenador que ganó respaldo después de la sólida actuación ante Lanús con goleada (3-0) de visitante en La Fortaleza.

Al tratarse de un desgarro de una gravedad media-alta, Boca no contará con Belmonte prácticamente por un mes, entre lo que le demandará la rehabilitación más la posterior puesta a punto para recuperar ritmo. Es decir, se perderá al menos los siguientes partidos: San Lorenzo, Unión, Instituto y Talleres.

¿Y Romero? Aunque el sábado el paraguayo volvió a entrenarse a la par de sus compañeros tras la lesión muscular sufrida en el aductor derecho, previo al duelo ante Gimnasia de Mendoza, este lunes le bajaron las cargas y es probable que no sea considerado para el clásico para evitar una recaída.