Claudio Úbeda piensa en el clásico contra San Lorenzo: quiénes serán titulares

A pesar de que se recuperaron de sus lesiones, Alan Velasco y Ángel Romero comenzarán el clásico contra el Ciclón en el banco de suplentes. Claro, Úbeda pretende sostener la base que mostró su mejor versión en lo que va del año y sumó su tercera victoria en el Torneo Apertura 2026.

Velasco dejó atrás el esguince en la rodilla izquierda que sufrió ante Deportivo Riestra en la primera fecha y, tras casi mes y medio de inactividad, participó durante la semana de una práctica de fútbol con los suplentes. Y Romero también volvió a entrenarse con normalidad, luego de superar una molestia en el aductor derecho.

LAN BOC Boca viene de ganarle a Lanús. Uno de los goles del triunfo fue convertido por Ascacíbar.

Más allá de esas recuperaciones, el ensayo táctico de este domingo dejó en claro la decisión del entrenador: Úbeda mantendrá el mismo equipo que mostró su mejor actuación del ciclo en la victoria frente a Lanús, partido en el que Boca encontró sociedades en ataque, mayor profundidad y un circuito de juego más claro, con Leandro Paredes como eje y Tomás Aranda como socio en tres cuartos de cancha.

De esta forma, el equipo que se perfila para recibir a San Lorenzo sería con Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.

Se complica la llegada de Alan Lescano a Boca

La directiva de Boca tiene encaminado el acuerdo personal con Alan Lescano, pero la operación para sumar al volante creativo se enfrió por un problema decisivo: la falta de entendimiento entre Argentinos y Gimnasia, los dos clubes involucrados en la estructura del pase.

Después de la salida de Lucas Blondel a Huracán, en la Ribera activaron el cupo disponible para incorporar y apuntaron de lleno al futbolista de Argentinos. Más allá del visto bueno del volante, la negociación quedó empantanada en la ingeniería económica de la transferencia, con el “Lobo” plantado en una cifra cercana a los tres millones de dólares por su parte.

En ese contexto, el margen de maniobra se achica. El martes vence el plazo para utilizar el cupo, por lo que Boca juega una carrera contra el tiempo para intentar destrabar una operación que, hasta hace pocos días, aparecía como posible y hoy luce comprometida.