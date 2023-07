San Lorenzo tiene un mar de bajas para visitar al DIM

Los primeros dos son Federico Gattoni, quien ya se sumó a Sevilla hace algunos días, y Andrés Vombergar, que rescindió y se marchó a Al Ittihad Kalba de los Emiratos Árabes. A ellos se les sumó luego Ezequiel Cerutti, que la semana pasada fue operado de la rotura de ligamentos que sufrió el mes pasado.

Pero en las últimas horas se le sumaron dos ausentes más a Insua, que no cuenta con un plantel muy extenso y tendrá que hacer un rompecabezas para acomodar las piezas y armar un 11. Carlos Sánchez sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo en el duelo del sábado ante River, y Gastón Hernández llegó a la tercera amarilla en el último partido de fase de grupos, por lo que tampoco puede jugar.

gaston hernandez.jpg

Así, el gran inconveniente del Gallego es cómo armar la defensa, ya que dos de los titulares en ese tridente que salió de memoria todo el semestre no están, y la Roca, que se adaptaba a esa posición cuando se lo necesitaba, tampoco. Encima, San Lorenzo tiene abrochada la incorporación de Jonathan Gaván, pero el futbolista todavía no llegó y no podrá afrontar la serie.

Este martes por la mañana, antes de partir rumbo a Colombia, Insua probó un equipo, y alineó a Gastón Campi, Rafael Pérez y Gonzalo Luján, con la particularidad de que este último, que suele jugar de carrilero por derecha, hizo de líbero. De todos modos, no es la primera vez que lo hace, y en Inferiores jugaba de zaguero.

Por otro lado, el reemplazante de Sánchez en el mediocampo fue Gonzalo Maroni. El posible 11 de San Lorenzo: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Gonzalo Luján, Gastón Campi; Agustín Giay, Jalil Elías, Gonzalo Maroni, Malcom Braida; Iván Leguizamón, Adam Bareiro y Nahuel Barrios.

¿Por qué todavía no se hizo el pase de Galván?

Jonathan Galván, que está a préstamo en Racing hasta fin de año, buscaba salir de la Academia y San Lorenzo le puso el ojo ante la necesidad de incorporar un defensor central. Para concretar su arribo, que también sería mediante una cesión, el futbolista debe rescindir su contrato en su club, algo que todavía no sucedió.

jonathan-galvan-racing.webp

En el Ciclón confían en que el ex Huracán podrá resolver su salida y el pase no se caerá, pero ya saben que no podrá disputar el repechaje ante el DIM, ya que al no ser fichado no pudo ser inscripto. Así, recién podría jugar unos hipotéticos octavos de final, si es que San Lorenzo avanza de fase. En el plano local, estaría habilitado para la Copa de la Liga.