Sarmiento-Rosario Central se suspendió por tormenta: no se jugó el segundo tiempo

El Canalla había llegado entonado a este partido luego de la victoria en el clásico frente a Newell’s por la mínima con un golazo de tiro libre de su jugador franquicia: Ángel Di María. El encuentro se presentaba como una oportunidad de aprovechar el buen momento y escalar en la tabla en la Zona B, en la que se encuentra dentro de los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.

Sin embargo, la tormenta que castigó a Junín le impidió al Canalla desplegar su fútbol. Ariel Holan armó un equipo muy ofensivo, con Fideo, Malcorra, Campaz, Santi López y Véliz. Pero el estado del campo de juego le impidió elaborar. La pelota, en definitiva, no rodaba y los traslados se hacían imposibles: ambos equipos debieron recurrir de forma sistemática a los pelotazos.

Lo más destacado de una primera etapa muy opaca fue un supuesto penal que el local reclamó de Quintana a Contreras (no hubo infracción), un gol bien anulado a Campaz por offside y un buen centro del propio colombiano que cabeceó Véliz, estrellando la pelota en el palo.

El temporal se intensificó durante el entretiempo, lo que empeoró la mala condición que había mostrado el terreno de juego en la primera etapa. Al advertir que la pelota ya no rodaba, Merlos le marcó el punto final a una jornada en la que la lluvia fue protagonista. Ahora, habrá que definir cuándo se disputarán los 45 minutos restantes...

El estado de la cancha en el primer tiempo...