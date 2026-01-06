Boca Juniors y Millonarios de Colombia se disputarán la Copa Miguel Ángel Russo

Embed La Bombonera vuelve a ser escenario de una noche especial

Boca Juniors vs Millonarios por la . pic.twitter.com/tvQ1uOGzal — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 6, 2026

El elenco xeneize informó a través de sus redes sociales que el estadio ubicado en Brandsen al 805 será escenario de una velada especial, en la que el conjunto de la Ribera y el equipo colombiano se enfrentarán por la Copa Miguel Ángel Russo.

La elección del rival no es al azar. Miguelo también dejó una marca profunda en Millonarios, club con el que se consagró campeón del Torneo Finalización 2017 y de la Superliga 2018. Allí, además, atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida personal: en 2017 fue diagnosticado con cáncer y debió someterse a tratamientos médicos tanto en Colombia como en Buenos Aires. Pese a este duro panorama, nunca dejó de conducir al equipo.

El cotejo contará con ingreso prioritario para los socios adherentes y también habrá venta de entradas para quienes no son socios de Boca, que habitualmente no pueden ingresar a La Bombonera. El conjunto de la Ribera continuará su puesta a punto para la temporada 2026 ante Nacional de Uruguay, en el Estadio de San Nicolás, el próximo domingo 18 de enero. Será otra prueba en un año en el que el Xeneize volverá a competir en todos los frentes, tanto en el ámbito local como internacional, con el regreso a la Copa Libertadores.