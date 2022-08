2YPU3OPPENEOHHB74HBPPYH3EU.webp

El Diario As, comentó sobre Saviola en esta nota: "Llegó en 2007 procedente del FC Barcelona, donde había hecho buenos números. Fue uno de los bombazos del verano y fue presentado en el Santiago Bernabéu frente a unas 3000 personas. Sin embargo, no pudo demostrar su mejor fútbol en el Real Madrid, ya que ni Bernd Schuster ni Juande Ramos le dieron la confianza necesaria. Solo estuvo dos temporadas en las que marcó 3 goles". Aunque la descripción es cierta, el dato de sus goles es erróneo, jugó 31 partidos y anotó 5 tantos, además de levantar una Liga y una Supercopa de España, obviamente sin ser protagonista.

“Los momentos más difíciles de mi carrera fueron en el Madrid, no por profesional, por trato, si no porque cuando un jugador no juega y pasa tiempo sin continuidad no lo pasa bien. Fue difícil pero cada vez que voy a Madrid y me encuentro con ex compañeros y dirigentes tengo el mejor trato”, comentó alguna vez el Conejito, quien también ha dicho: "Me fui del Real Madrid para volver a ser feliz". El ex delantero partió al Benfica, donde la rompió y fue multicampeón en tres temporadas. Luego, vistió las camisetas de Málaga y Olimpíacos de Grecia en Europa y en 2015 regresó a River, donde terminó su carrera. Hoy, trabaja en las Inferiores del Barcelona y sueña con dirigir en un futuro al Millonario.

Así es el ranking entero del Diario As: 10° Nicolás Anelka, 9° Antonio Cassano, 8° Javier Saviola, 7° Luka Jovic, 6° Edwin Congo, 5° Manolo Canabal, 4° Perica Ognjenovic, 3° Elvir Baljic, 2° Peter Dubosvky y 1° Federico Magallanes.