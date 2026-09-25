Scaloni confirmó quién será el nuevo capitán de la Selección después de Messi

El entrenador de la Albiceleste señaló que Cristian Romero heredará la cinta cuando el rosarino deje el seleccionado y destacó su rol dentro del equipo.
Mientras los hinchas argentinos esperan la que podría ser la despedida oficial de Lionel Messi de la Selección Argentina, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico ya trabajan pensando en la etapa posterior a la presencia del capitán. Antes de los amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, el entrenador de la Albiceleste señaló que Cristian Romero será quien tome la cinta cuando Messi deje el seleccionado.
"El capitán va a ser Cuti. Ya era tercer capitán después de Leo y Ota (Nicolás Otamendi). Está Emiliano (Martínez), que también puede llevar la cinta. Rodrigo (De Paul), que en estos dos partidos no va a estar, también la puede llevar. Lautaro (Martínez) la puede llevar. Cuti es el indicado", reflexionó el DT de la Selección Argentina, durante la conferencia de prensa que brindó en el predio de la AFA.
Cuti Romero fue capitán por Eliminatorias ante Chile hasta que ingresó Lionel Messi.
De esta forma, Scaloni confirmó una decisión que ya se venía anticipando. El entrenador considera que el defensor de 28 años reúne las condiciones para asumir el liderazgo del equipo y convertirse en una de las principales voces dentro del campo de juego.
De todos modos, todavía resta saber si Scaloni continuará al frente de la Selección en 2027, por lo que la decisión podría modificarse en el futuro. Por ahora, sin embargo, Romero aparece como el elegido por el entrenador para portar la cinta.
El jugador del Atlético de Madrid ya utilizó la capitanía en tres encuentros con la camiseta argentina. Su debut como capitán se produjo ante Chile, por las Eliminatorias Sudamericanas, en el triunfo 1-0 conseguido en 2025.
Más tarde, volvió a llevar la cinta en un amistoso frente a Venezuela en octubre de ese mismo año y también en la victoria 2-1 ante Mauritania, disputada antes del Mundial 2026.
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