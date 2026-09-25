Scaloni confirmó quién será el nuevo capitán de la Selección después de Messi

De todos modos, todavía resta saber si Scaloni continuará al frente de la Selección en 2027, por lo que la decisión podría modificarse en el futuro. Por ahora, sin embargo, Romero aparece como el elegido por el entrenador para portar la cinta.

El jugador del Atlético de Madrid ya utilizó la capitanía en tres encuentros con la camiseta argentina. Su debut como capitán se produjo ante Chile, por las Eliminatorias Sudamericanas, en el triunfo 1-0 conseguido en 2025.

Más tarde, volvió a llevar la cinta en un amistoso frente a Venezuela en octubre de ese mismo año y también en la victoria 2-1 ante Mauritania, disputada antes del Mundial 2026.