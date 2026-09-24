Andy Carroll denunció que un famoso lo acosó sexualmente

El exfutbolista explicó que el hecho ocurrió en 2021, después de un partido que había disputado con Newcastle, cuando un conocido de su expareja se presentó en su casa para mirar una pelea de boxeo. Carroll contó que se fue a dormir temprano luego de sentirse mareado tras tomar algunas copas. Al despertarse, descubrió que el visitante intentaba practicarle sexo oral, por lo que lo echó de su vivienda y llamó a la policía.