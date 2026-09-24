Andy Carroll denunció que un famoso lo acosó sexualmente

El exdelantero de Liverpool, Newcastle y West Ham contó en su autobiografía un episodio que marcó su vida y aseguró que todavía convive con las consecuencias de aquella experiencia.
Andy Carroll, ex figura de la Premier League, reveló que fue agredido sexualmente por un conocido de su ex pareja, quien posteriormente fue condenado por delitos sexuales. El exdelantero de Liverpool, Newcastle y West Ham contó lo ocurrido en su autobiografía, Owning It, publicada este miércoles. “Lo que me sucedió afectó a todas las facetas de mi vida”, escribió, y aseguró que pensaba en el episodio a diario.
El exfutbolista explicó que el hecho ocurrió en 2021, después de un partido que había disputado con Newcastle, cuando un conocido de su expareja se presentó en su casa para mirar una pelea de boxeo. Carroll contó que se fue a dormir temprano luego de sentirse mareado tras tomar algunas copas. Al despertarse, descubrió que el visitante intentaba practicarle sexo oral, por lo que lo echó de su vivienda y llamó a la policía.
Según el relato de Carroll, los agentes llegaron a su casa poco después y recuperó el conocimiento cuando se hicieron presentes. El acusado negó los hechos, pero posteriormente fue imputado por delitos de naturaleza sexual y recibió una condena de tres años de prisión. Además, fue incorporado al registro nacional de delincuentes sexuales y se le prohibió ingresar a la localidad donde residía el exdelantero.
En su autobiografía, Carroll también describió las consecuencias que tuvo el episodio en su vida personal y profesional. “Pensaba en ello a diario, lo que dificultaba concentrarme en cualquier otra cosa, incluido el fútbol”, escribió. El exjugador reconoció que todavía carga con las secuelas de lo ocurrido y cerró su testimonio con una frase contundente: “El trauma de lo ocurrido no ha desaparecido”.
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